Sáng 13/9, chỉ huy Công an phường Kiến Hưng, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ 1 bài đăng trên mạng xã hội được cho là của 1 bé trai đang sống với mẹ kế.
Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, từ chiều tối 12/9 đến rạng sáng 13/9, mạng xã hội bùng nổ bởi những phẫn nộ khi một tài khoản có tên Thiên Thanh đăng tải 3 đoạn trích xuất được cho là từ camera trong nhà kèm những trang nhật ký viết tay của một em nhỏ.
Bài viết lan truyền gồm 3 đoạn video trích xuất từ camera và vài trang nhật ký, trong đó bé trai kể lại quá trình sống chung. Một đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…".
Theo những trang nhật ký được post lên này, em kể về các mệnh lệnh và hình phạt khi sống cùng bố và mẹ kế như bị bắt đứng cúi mặt, không được ngồi ghế, bị cấm đắp chăn và hạn chế ăn ngủ, bị quát mắng bằng những lời hạ nhục và những yêu cầu kiểm soát quá mức.
Ngoài ra, một video ghi lại cảnh người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé và bắt em đứng cúi mặt xuống bàn trong thời gian dài và không được ngồi xuống.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, sự việc được cho là xảy ra tại chung cư Victoria (phường Kiến Hưng). Hiện các chi tiết này vẫn cần cơ quan chức năng xác minh.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.