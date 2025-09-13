Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát

Đời sống 13/09/2025 10:27

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk thương vong. Ba người đã tử vong, còn người con riêng của H. là cháu P. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại bốn người trong một gia đình ở phường Thành Nhất, làm ba người tử vong, một người bị thương.

Tại hiện trường, ông Văn yêu cầu chủ tịch UBND phường Thành Nhất có trách nhiệm hỗ trợ người thân lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Đồng thời, ông Văn yêu cầu bệnh viện chăm sóc đặc biệt cho người bị thương.

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong.

Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát - Ảnh 1
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đại Nam Thuận - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, UBND phường Thành Nhất cho biết, bốn nạn nhân đều trong một gia đình ở tổ dân phố 10, phường Thành Nhất.

Hiện có rất đông người dân địa phương tập trung theo dõi vụ việc, ai cũng bàng hoàng trước vụ án mạng kinh hoàng. “Kẻ giết người quá nhẫn tâm, máu lạnh. Thực sự chúng tôi rất sốc khi nghe tin”- một người dân bày tỏ.

Theo người dân địa phương, Thuận có quan hệ tình cảm, sống chung với chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi) thời gian dài.

Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát - Ảnh 2
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi đang cấp cứu, điều trị nạn nhân P. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Rạng sáng 13/9, Thuận sát hại chị H, mẹ và em trai chị H. Riêng con trai riêng của chị H là cháu Trần Tấn P (13 tuổi) bị H đâm bị thương nặng nhưng may mắn chạy thoát sang hàng xóm kêu cứu. Hiện cháu P đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà chị H còn có một bé gái 3 tuổi là con chung của Thuận và chị H. Thuận không ra tay với con ruột của mình.

