Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 24/12/2025 03:15

Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến.

Tuổi Dậu

Vì được Thần Tài chiếu cố và quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ý nguyện gì cũng thành công cả. Kết hợp với trí tuệ thiên bẩm, quyết đoán, tự lực cánh sinh, lại được người thân ủng hộ hết mình nên tuổi Dậu làm việc rất thành công.

 

Tuổi Dậu tiền bạc rủng rỉnh, có người mời ăn, mời chơi. Thời điểm này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.

Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi. Với sự thông minh và nhanh nhạy của bản thân, tuổi Tý sẽ biến thử thách thành thời cơ, gặt hái nhiều thành công. Không những vậy, Tý còn được quý nhân phù trợ nên khó khăn nào cũng vượt qua.

Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ với thời cơ gặp những mối làm ăn triển vọng. Trong thời gian sắp tới, dòng tiền chảy về túi nhiều vô số kể. Những dự án đầu tư trước đó vốn đang gặp trắc trở cũng sẽ tiện dụng vượt qua lúc với quý nhân kề bên chỉ lối giúp họ thu về số vốn ban sơ.

Đây là giai đoạn tốt cho tuổi Tỵ thể sự thông minh của mình, và nó sẽ rất có ích trong việc giúp con giáp này xây dựng sự tự tin, chuẩn bị cho những sự kết nối và thăng tiến trong tương lai.

Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần có chút không thuận lợi. Người tuổi này cần nên đề phòng vì có thể sẽ gặp phải kẻ lợi dụng phá hoại con đường công danh của mình. Ngoài ra, bản mệnh cần nên bắt tay vào những kế hoạch lâu dài để vững chắc trên con đường sự nghiệp của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Mặc dù công việc diễn ra gặp ít rắc rối nhưng nhờ có khả năng quản lý tài chính tốt, bản mệnh vẫn có thể chi tiêu một cách thoải mái, không cần phải lo lắng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy có khả năng rạn nứt cao do có kẻ thứ ba xen vào. Hãy giữ vững lòng tin với nhau thì chuyện tình cảm của cả hai mới tốt đẹp trở lại. 

Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Đời sống 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước
Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất sau ngày mai (24/12/2025)

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất sau ngày mai (24/12/2025)

Sau ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể

Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng