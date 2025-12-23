Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Tâm sự 23/12/2025 22:29

Mọi chuyện cứ ngỡ vẫn bình yên, cho đến khi tôi biết chồng ngoại tình. Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp.

Tôi cùng chồng đi lên từ bàn tay trắng. Lúc quen biết tôi, chồng còn là nhân viên giao hàng chẳng có mấy đồng dư. Cùng hoàn cảnh, tôi và chồng dần cảm thông rồi có tình cảm với nhau. Tôi còn nhớ như in đám cưới ngày đó chỉ đơn sơ hai bên gia đình ăn một bữa cơm đạm bạc.

Lấy nhau được 2 năm thì vợ chồng gom góp chút vốn liếng, mở cửa hàng buôn bán lẻ. Thời gian đó tôi mang bầu con đầu lòng, chồng chở từng thùng hàng đi giao mỗi ngày. Từ những đồng lẻ tích góp từng ngày, vợ chồng tôi đi tìm thêm nguồn hàng, tìm kiếm mặt bằng. Tháng ngày đó gian khổ vô cùng, nhưng tôi tin cả đời mình cũng không thể quên. Vì có chồng có vợ đồng cam cộng khổ, sóng gió bên ngoài mà yên ấm cửa nhà.

 

Khi tôi sinh con thứ hai thì gia đình mới phất lên. Đến giờ đã 10 năm, từ một cửa hàng nhỏ, giờ gia đình tôi đã có một chuỗi cửa hàng ở nhiều tỉnh. Chúng tôi có xe hơi, xây nhà lầu, cho con cái học trường đắt đỏ.

Gia đình đã khá giả hơn nhưng tôi vẫn phụ chồng làm không ngớt tay, vẫn đứng bán khi có thời gian rảnh. Nhưng dù có nhiều tiền hơn, mua cho chồng áo vest đắt tiền, tôi vẫn giữ thói quen ăn mặc như lúc trước. Cũng vì thế mà trông chồng tôi trẻ trung phong độ hơn, còn tôi thì già đi hẳn.

Mọi chuyện cứ ngỡ vẫn bình yên, cho đến khi tôi biết chồng ngoại tình. Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp. Tôi giật mình nhận ra mình chưa từng mua một bộ đồ hiệu nào, đến chiếc túi đắt đỏ chồng tặng cũng không dám đeo trên người.

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn quyết định ly hôn chồng.

Trước ngày ra tòa, tôi dạo quanh những cửa hàng trang sức đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng chẳng có nhân viên nào chịu tiếp đón tôi. Vì trên người tôi chỉ là bộ quần áo rẻ tiền cũ kĩ, cùng gương mặt già nua nghèo khó. Chỉ đến cửa hàng cuối cùng, có một nữ nhân viên tốt bụng đã tiếp tôi, tôi nói rằng mình muốn xem bộ trang sức đắt nhất cửa hàng của họ lúc đó.

Lúc cho tôi xem bộ trang sức đó, cô nhân viên đã nói một câu khiến tôi trào nước mắt:

“Trang sức cũng là một phần giấc mơ, là kiêu hãnh của phụ nữ. Giấc mơ của chị là gì?”.

Tôi khóc vì nghe hai từ giấc mơ kia thật xa xỉ. Khi còn trẻ, giấc mơ của tôi chính là tình yêu của chồng. Khi có gia đình, giấc mơ của tôi là hạnh phúc của chồng con. Theo tháng năm, tôi đã không còn hỏi bản thân muốn gì, thích gì và mong ước điều gì. Để giờ khi bị chồng phản bội, tôi nhận ra mình chẳng có gì cho bản thân cả, dù là giấc mơ hay là kiêu hãnh.

Ngày vợ chồng ly hôn, tôi bình thản bước vào tòa. Tôi biết chồng đang nhìn tôi ngỡ ngàng, thậm chí là trố mắt. Đương nhiên tôi biết anh ta đang nhìn bộ trang sức 2 tỷ trên người tôi. Còn có bộ đồ hiệu tôi đã mua, mái tóc tôi đã làm, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Tôi rực rỡ cả một gian phòng như thế thì làm sao anh ta lại không nhìn chăm chú?

Lúc rời khỏi tòa, chồng cũ còn chạy theo tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi lại chẳng thèm liếc mắt một cái, quay lưng đi thẳng. Con đường phía trước sẽ có giấc mơ và kiêu hãnh của người đàn bà ly hôn như tôi, để tìm lại chính mình, để hạnh phúc một lần nữa…

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Trong tấm ảnh đó, Hưng đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 46 phút trước
Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Chồng 'tái mặt' khi vợ cầm nhầm điện thoại đôi, bí mật động trời bị phơi bày chỉ qua một đơn hàng của shipper

Chồng 'tái mặt' khi vợ cầm nhầm điện thoại đôi, bí mật động trời bị phơi bày chỉ qua một đơn hàng của shipper

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết