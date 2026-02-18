Đàn bà chọn chồng, giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc bằng người sẵn sàng vì bạn mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng

Tâm sự 18/02/2026 23:38

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Đàn ông thương yêu bạn thật lòng, dẫu mặc chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại để dành số tiền mình kiếm được mua cho bạn món quà mà bạn yêu thích từ lâu.

Đàn ông trọng gì nhất trên cuộc đời? Câu trả lời đó chính là sự nghiệp, là tiền bạc. Đó là mồ hôi nước mắt, là công sức nên đàn ông xem như “khúc ruột” của mình. Tiền bạc cũng là biểu trưng của sự thành công. Dù nói ra hay không, đàn ông vẫn ngầm so đo với nhau bằng chính tiền bạc, cơ ngơi mà mình có được.

Đàn ông giàu có cũng có nhiều dạng. Có người hào phóng, tiêu tiền không tiếc tay, tự nghĩ rằng bản thân cực khổ kiếm ra được tiền thì phải cho bản thân hưởng thụ. Có người thì ngược lại, lắm tiền nhiều bạc nhưng lại dè sẻn, tiết kiệm chi li. Nghĩ đến những ngày gian khó lại càng sợ đồng tiền mình làm ra được bị tiêu xài hoang phí. Lại có những gã đàn ông bên ngoài không tiếc tiền cho những cuộc ăn chơi nhưng lại hà tiện với vợ con ở nhà.

 

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Đàn ông thương yêu bạn thật lòng, dẫu mặc chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại để dành số tiền mình kiếm được mua cho bạn món quà mà bạn yêu thích từ lâu. Anh ta có thể ăn uống qua loa, có thể tiết kiệm cho bản thân mình nhưng luôn muốn dành cho người phụ nữ của mình những điều tốt nhất.

Đàn bà chọn chồng, giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc bằng người sẵn sàng vì bạn mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông biết thương yêu người phụ nữ của mình thật lòng, tương lai chưa chắc sẽ giàu có nhưng chí ít cũng sẽ không nghèo. Bởi, anh ta có ý chí, biết phấn đấu, muốn đem lại cho vợ con những điều tốt nhất. Anh ta biết xót xa, biết đau lòng khi vợ con mình thua kém những người đàn bà ngoài kia. Chọn một người đàn ông như thế làm chồng, người phụ nữ sẽ được hạnh phúc.

Đàn bà cưới được chồng giàu sẽ nghiễm nhiên sung sướng, chỉ cần “ngồi mát ăn bát vàng” thì chưa chắc đúng. Thực tế cho thấy, nhiều người đàn bà có chồng giàu nhưng lại gặp kẻ “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khổ sở vô cùng. Tiêu gì cũng bị cho là hoang phí, chỉ biết bòn rút của chồng. Thậm chí đi chợ, đi siêu thị cũng phải đem hóa đơn về cho chồng.

Có những người đàn ông lắm tiền nhưng có tư tưởng sợ mất. Ngay cả vợ cũng không tin tưởng. Chính tay họ phải nắm giữ tay hòm chìa khóa thì mới yên tâm. Vợ về thăm ngoại thì nơm nớp lo sợ vợ mang tiền về cho cha mẹ. Có chồng giàu mà sống như thế thì sung sướng chỗ nào?

Làm phụ nữ, đừng cầu lấy được một người chồng quá giàu sang, lắm tiền nhiều bạc. Hãy mong lấy được một người đàn ông dám vì người phụ nữ mình yêu mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Đàn ông trọng tiền hơn vợ, sẽ chỉ biết có tiền. Đàn ông trọng vợ hơn tiền, những giờ phút nguy nan, khốn đốn vẫn sẽ chọn vợ.

Đưa vợ đi khám thai bỗng bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen, phản ứng của người chồng sau đó mới là điều gây sốc

Đưa vợ đi khám thai bỗng bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen, phản ứng của người chồng sau đó mới là điều gây sốc

Bà bảo đừng lo nghĩ gì, cứ tẩm bổ nghỉ ngơi sinh con là được. Em thấy mình hạnh phúc hẳn ra, lúc nào cũng được chồng và người xung quanh chăm sóc, quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày mai (20/2/2026), 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày mai (20/2/2026), 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Hậu trường 1 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Sức khỏe 1 giờ 39 phút trước
NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm cuối cùng bên nhau, câu nói thều thào của vợ khiến chồng đổ gục: "Ôm em thêm chút nữa, ngày mai mình không còn cơ hội nữa đâu"

Đêm cuối cùng bên nhau, câu nói thều thào của vợ khiến chồng đổ gục: "Ôm em thêm chút nữa, ngày mai mình không còn cơ hội nữa đâu"

Mẹ chồng cũ dùng khối tài sản khổng lồ để chuộc lỗi với cháu nội, tôi chỉ nói một câu khiến bà chết lặng

Mẹ chồng cũ dùng khối tài sản khổng lồ để chuộc lỗi với cháu nội, tôi chỉ nói một câu khiến bà chết lặng

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, sự thật đằng sau việc anh bỏ nhân tình khiến tôi quyết ký đơn ly hôn

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, sự thật đằng sau việc anh bỏ nhân tình khiến tôi quyết ký đơn ly hôn

Khinh thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng cứng họng khi mẹ tôi rút sấp sổ đỏ kèm câu nói "chốt hạ"

Khinh thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng cứng họng khi mẹ tôi rút sấp sổ đỏ kèm câu nói "chốt hạ"

Nửa đêm thấy bóng chồng lẻn vào phòng chị dâu, tôi lao vào đánh ghen để rồi phải nhận cái kết không thể ngờ tới

Nửa đêm thấy bóng chồng lẻn vào phòng chị dâu, tôi lao vào đánh ghen để rồi phải nhận cái kết không thể ngờ tới

Không đánh ghen ồn ào, bà mẹ hai con vẫn khiến chồng "tự nguyện" rời bỏ nhân tình

Không đánh ghen ồn ào, bà mẹ hai con vẫn khiến chồng "tự nguyện" rời bỏ nhân tình