Đàn bà chọn chồng, giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc bằng người sẵn sàng vì bạn mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng

Tâm sự 18/02/2026 23:38

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Đàn ông thương yêu bạn thật lòng, dẫu mặc chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại để dành số tiền mình kiếm được mua cho bạn món quà mà bạn yêu thích từ lâu.

Đàn ông trọng gì nhất trên cuộc đời? Câu trả lời đó chính là sự nghiệp, là tiền bạc. Đó là mồ hôi nước mắt, là công sức nên đàn ông xem như “khúc ruột” của mình. Tiền bạc cũng là biểu trưng của sự thành công. Dù nói ra hay không, đàn ông vẫn ngầm so đo với nhau bằng chính tiền bạc, cơ ngơi mà mình có được.

Đàn ông giàu có cũng có nhiều dạng. Có người hào phóng, tiêu tiền không tiếc tay, tự nghĩ rằng bản thân cực khổ kiếm ra được tiền thì phải cho bản thân hưởng thụ. Có người thì ngược lại, lắm tiền nhiều bạc nhưng lại dè sẻn, tiết kiệm chi li. Nghĩ đến những ngày gian khó lại càng sợ đồng tiền mình làm ra được bị tiêu xài hoang phí. Lại có những gã đàn ông bên ngoài không tiếc tiền cho những cuộc ăn chơi nhưng lại hà tiện với vợ con ở nhà.

 

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Đàn ông thương yêu bạn thật lòng, dẫu mặc chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại để dành số tiền mình kiếm được mua cho bạn món quà mà bạn yêu thích từ lâu. Anh ta có thể ăn uống qua loa, có thể tiết kiệm cho bản thân mình nhưng luôn muốn dành cho người phụ nữ của mình những điều tốt nhất.

Đàn bà chọn chồng, giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc bằng người sẵn sàng vì bạn mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông biết thương yêu người phụ nữ của mình thật lòng, tương lai chưa chắc sẽ giàu có nhưng chí ít cũng sẽ không nghèo. Bởi, anh ta có ý chí, biết phấn đấu, muốn đem lại cho vợ con những điều tốt nhất. Anh ta biết xót xa, biết đau lòng khi vợ con mình thua kém những người đàn bà ngoài kia. Chọn một người đàn ông như thế làm chồng, người phụ nữ sẽ được hạnh phúc.

Đàn bà cưới được chồng giàu sẽ nghiễm nhiên sung sướng, chỉ cần “ngồi mát ăn bát vàng” thì chưa chắc đúng. Thực tế cho thấy, nhiều người đàn bà có chồng giàu nhưng lại gặp kẻ “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khổ sở vô cùng. Tiêu gì cũng bị cho là hoang phí, chỉ biết bòn rút của chồng. Thậm chí đi chợ, đi siêu thị cũng phải đem hóa đơn về cho chồng.

Có những người đàn ông lắm tiền nhưng có tư tưởng sợ mất. Ngay cả vợ cũng không tin tưởng. Chính tay họ phải nắm giữ tay hòm chìa khóa thì mới yên tâm. Vợ về thăm ngoại thì nơm nớp lo sợ vợ mang tiền về cho cha mẹ. Có chồng giàu mà sống như thế thì sung sướng chỗ nào?

Làm phụ nữ, đừng cầu lấy được một người chồng quá giàu sang, lắm tiền nhiều bạc. Hãy mong lấy được một người đàn ông dám vì người phụ nữ mình yêu mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Đàn ông trọng tiền hơn vợ, sẽ chỉ biết có tiền. Đàn ông trọng vợ hơn tiền, những giờ phút nguy nan, khốn đốn vẫn sẽ chọn vợ.

Đưa vợ đi khám thai bỗng bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen, phản ứng của người chồng sau đó mới là điều gây sốc

Đưa vợ đi khám thai bỗng bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen, phản ứng của người chồng sau đó mới là điều gây sốc

Bà bảo đừng lo nghĩ gì, cứ tẩm bổ nghỉ ngơi sinh con là được. Em thấy mình hạnh phúc hẳn ra, lúc nào cũng được chồng và người xung quanh chăm sóc, quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm