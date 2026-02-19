Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh

Trong năm 2024, Lý Á Bằng livestream 139 buổi với doanh thu vượt 300 triệu NDT. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, anh bán được gần 100 triệu NDT, trong đó trà và trà cụ chiếm khoảng 70% tổng doanh số. Cuối năm 2025, doanh thu bùng nổ, giúp anh "về bờ" sau thời gian dài gặp khó khăn.

Trong buổi livestream, Lý Á Bằng mặc chiếc sơ mi màu trơn giản dị, tóc chải gọn gàng nhưng vẫn thấy rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Anh bình thản nói trước ống kính: "Tiền đã trả xong". Không có tiếng hô hào hay cảm xúc bùng nổ, anh chỉ nhấc tách trà trên bàn nhấp một ngụm, đọc phần bình luận liên tục hiện lên trên màn hình. Phía sau anh là những hộp trà vừa đóng gói, trên bàn làm việc vẫn còn vương vụn lá trà. "Đó chính là hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống hai năm trả nợ của anh ấy", "Không dễ dàng"... là những bình luận của khán giả.

Trước đó, Lý Á Bằng gây chú ý khi đăng tải một video phỏng vấn mang tên "Lần đối diện cuối cùng". Trong video, Lý Á Bằng chia sẻ chi tiết về việc Bệnh viện Nhi Thiên sứ Yên Nhiên (Bắc Kinh) do anh điều hành phải đối mặt với việc chuyển địa điểm, thậm chí là đóng cửa do nợ hơn 20 triệu NDT tiền thuê mặt bằng.

Bệnh viện Nhi Thiên sứ Yên Nhiên do Lý Á Bằng cùng vợ cũ Vương Phi sáng lập. Địa điểm bệnh viện hiện tại được thuê từ năm 2009 và khai trương vào năm 2012. Đến năm 2019, khi hợp đồng thuê 10 năm hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng tiền thuê gấp đôi.

Lý Á Bằng thấy tiền thuê quá đắt, nhưng việc chuyển bệnh viện không phải chuyện nhỏ. Đồng thời, khi ấy nam diễn viên nghĩ rằng bệnh viện vẫn có thể tạo ra doanh thu nên đã đồng ý ký tiếp hợp đồng.

Không ngờ, sau đó đại dịch xảy ra, khiến bệnh viện gần như đình trệ. Lý Á Bằng cho biết, trong 5 năm qua anh đã trả chủ nhà 25 triệu NDT, còn khoản nợ 26 triệu NDT thực tế là phần tiền thuê bị tăng thêm.

Đáng chú ý, bệnh viện của Lý Á Bằng được thành lập xuất phát từ chính việc con gái anh với vợ cũ Vương Phi - Lý Yên - bị dị tật sứt môi và hở hàm ếch.

Cặp sao thành lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên năm 2006, sau đó lập bệnh viện nhằm giúp đỡ phẫu thuật miễn phí cho trẻ nghèo mắc dị tật hở hàm ếch. Trong hơn 10 năm qua, bệnh viện đã thực hiện 11.000 ca phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, trong đó 7.000 ca hoàn toàn miễn phí.

Vì Lý Á Bằng không trả được tiền thuê địa điểm sau khi tăng giá, chủ nhà đã khởi kiện ra tòa. Tháng 3.2025, tòa án ra phán quyết bệnh viện phải dọn đi, đồng thời thanh toán tiền thuê còn thiếu và tiền phạt, tổng cộng hơn 26 triệu NDT.

Trong video, Lý Á Bằng bày tỏ sự tôn trọng đối với phán quyết của tòa án. Anh thừa nhận, 5 năm qua luôn đấu tranh giữa việc tiếp tục kiên trì bệnh viện hay đóng cửa, tự nhận định rằng "hoài bão đã vượt quá năng lực của bản thân". Nhưng trước khi bệnh viện đóng cửa, Lý Á Bằng muốn hoàn thành nốt những ca phẫu thuật còn đang dang dở.

Video của Lý Á Bằng nhanh chóng trở nên phổ biến. Nhiều người cho biết họ đã thay đổi nhận thức về nam diễn viên. Lý Á Bằng từ một người bị cho là "không có đầu óc kinh doanh" đã trở thành "bậc nghĩa hiệp" trong mắt công chúng.

Khán giả cảm động với hành động của Lý Á Bằng nhiều năm qua, đồng loạt kêu gọi chung tay gửi tiền để ủng hộ hành trình chữa bệnh miễn phí của anh.

Dù Lý Á Bằng nói rõ trong video rằng bệnh viện không có tư cách kêu gọi quyên góp công khai, nhưng mọi người lần theo manh mối và tìm được Quỹ Thiên thần Yên Nhiên - dự án từ thiện hợp pháp trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.

Đến tối 16.1, chưa đầy 48 tiếng, số lượt quyên góp chạm 180.000 lượt, tổng số tiền vượt 10 triệu NDT. Con số này đủ để phẫu thuật thêm cho hơn 1.200 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch.

Lý Á Bằng sau đó đã xuất hiện trên livestream với đôi mắt đỏ hoe. Anh xúc động khi đọc những bình luận của phụ huynh, khi nhìn những bức ảnh so sánh trước và sau phẫu thuật của các em nhỏ.

Nam diễn viên nghẹn ngào nói: “Được mọi người yêu thương như vậy, thật sự biết ơn”.

Nhiều người cho rằng, nếu số tiền quyên góp đủ lớn, bệnh viện có thể sẽ không phải chuyển đi. Tuy nhiên, Lý Á Bằng nhiều lần nhấn mạnh, số tiền này được quyên góp cho Quỹ Thiên thần Yên Nhiên, không phải để trả tiền thuê địa điểm bệnh viện.

Quỹ có tư cách kêu gọi công khai, nhiệm vụ là tìm trẻ em nghèo bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch trên toàn quốc và phẫu thuật miễn phí. Bệnh viện chỉ là một trong những nơi thực hiện, không phải duy nhất.

Kế hoạch đã được công bố, tháng 3.2026, “Hành trình Thiên thần Yên Nhiên” tiếp tục điểm dừng chân ở Tân Cương. Đội y tế tình nguyện sẽ mang theo thiết bị và 10 triệu NDT tiền quyên góp, trực tiếp sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em địa phương.

Quỹ cũng công khai sổ sách: Từ năm 2006 đến nay, đã hoàn thành hơn 16.000 ca phẫu thuật, trong đó có 800 ca phục hồi phức tạp giai đoạn hai - tất cả đều miễn phí.