Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh

Sao quốc tế 19/02/2026 14:35

Trong buổi livestream, Lý Á Bằng mặc chiếc sơ mi màu trơn giản dị, tóc chải gọn gàng nhưng vẫn thấy rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Trong buổi livestream, Lý Á Bằng mặc chiếc sơ mi màu trơn giản dị, tóc chải gọn gàng nhưng vẫn thấy rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Anh bình thản nói trước ống kính: "Tiền đã trả xong". Không có tiếng hô hào hay cảm xúc bùng nổ, anh chỉ nhấc tách trà trên bàn nhấp một ngụm, đọc phần bình luận liên tục hiện lên trên màn hình. Phía sau anh là những hộp trà vừa đóng gói, trên bàn làm việc vẫn còn vương vụn lá trà. "Đó chính là hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống hai năm trả nợ của anh ấy", "Không dễ dàng"... là những bình luận của khán giả.

Trong năm 2024, Lý Á Bằng livestream 139 buổi với doanh thu vượt 300 triệu NDT. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, anh bán được gần 100 triệu NDT, trong đó trà và trà cụ chiếm khoảng 70% tổng doanh số. Cuối năm 2025, doanh thu bùng nổ, giúp anh "về bờ" sau thời gian dài gặp khó khăn.

Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh - Ảnh 1

Trước đó, Lý Á Bằng gây chú ý khi đăng tải một video phỏng vấn mang tên "Lần đối diện cuối cùng". Trong video, Lý Á Bằng chia sẻ chi tiết về việc Bệnh viện Nhi Thiên sứ Yên Nhiên (Bắc Kinh) do anh điều hành phải đối mặt với việc chuyển địa điểm, thậm chí là đóng cửa do nợ hơn 20 triệu NDT tiền thuê mặt bằng.

Bệnh viện Nhi Thiên sứ Yên Nhiên do Lý Á Bằng cùng vợ cũ Vương Phi sáng lập. Địa điểm bệnh viện hiện tại được thuê từ năm 2009 và khai trương vào năm 2012. Đến năm 2019, khi hợp đồng thuê 10 năm hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng tiền thuê gấp đôi.

Lý Á Bằng thấy tiền thuê quá đắt, nhưng việc chuyển bệnh viện không phải chuyện nhỏ. Đồng thời, khi ấy nam diễn viên nghĩ rằng bệnh viện vẫn có thể tạo ra doanh thu nên đã đồng ý ký tiếp hợp đồng.

Không ngờ, sau đó đại dịch xảy ra, khiến bệnh viện gần như đình trệ. Lý Á Bằng cho biết, trong 5 năm qua anh đã trả chủ nhà 25 triệu NDT, còn khoản nợ 26 triệu NDT thực tế là phần tiền thuê bị tăng thêm.

Đáng chú ý, bệnh viện của Lý Á Bằng được thành lập xuất phát từ chính việc con gái anh với vợ cũ Vương Phi - Lý Yên - bị dị tật sứt môi và hở hàm ếch.

Cặp sao thành lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên năm 2006, sau đó lập bệnh viện nhằm giúp đỡ phẫu thuật miễn phí cho trẻ nghèo mắc dị tật hở hàm ếch. Trong hơn 10 năm qua, bệnh viện đã thực hiện 11.000 ca phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, trong đó 7.000 ca hoàn toàn miễn phí.

Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh - Ảnh 2

Vì Lý Á Bằng không trả được tiền thuê địa điểm sau khi tăng giá, chủ nhà đã khởi kiện ra tòa. Tháng 3.2025, tòa án ra phán quyết bệnh viện phải dọn đi, đồng thời thanh toán tiền thuê còn thiếu và tiền phạt, tổng cộng hơn 26 triệu NDT.

Trong video, Lý Á Bằng bày tỏ sự tôn trọng đối với phán quyết của tòa án. Anh thừa nhận, 5 năm qua luôn đấu tranh giữa việc tiếp tục kiên trì bệnh viện hay đóng cửa, tự nhận định rằng "hoài bão đã vượt quá năng lực của bản thân". Nhưng trước khi bệnh viện đóng cửa, Lý Á Bằng muốn hoàn thành nốt những ca phẫu thuật còn đang dang dở.

Video của Lý Á Bằng nhanh chóng trở nên phổ biến. Nhiều người cho biết họ đã thay đổi nhận thức về nam diễn viên. Lý Á Bằng từ một người bị cho là "không có đầu óc kinh doanh" đã trở thành "bậc nghĩa hiệp" trong mắt công chúng.

Khán giả cảm động với hành động của Lý Á Bằng nhiều năm qua, đồng loạt kêu gọi chung tay gửi tiền để ủng hộ hành trình chữa bệnh miễn phí của anh.

Dù Lý Á Bằng nói rõ trong video rằng bệnh viện không có tư cách kêu gọi quyên góp công khai, nhưng mọi người lần theo manh mối và tìm được Quỹ Thiên thần Yên Nhiên - dự án từ thiện hợp pháp trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.

Đến tối 16.1, chưa đầy 48 tiếng, số lượt quyên góp chạm 180.000 lượt, tổng số tiền vượt 10 triệu NDT. Con số này đủ để phẫu thuật thêm cho hơn 1.200 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch.

Lý Á Bằng sau đó đã xuất hiện trên livestream với đôi mắt đỏ hoe. Anh xúc động khi đọc những bình luận của phụ huynh, khi nhìn những bức ảnh so sánh trước và sau phẫu thuật của các em nhỏ.

Nam diễn viên nghẹn ngào nói: “Được mọi người yêu thương như vậy, thật sự biết ơn”.

Nhiều người cho rằng, nếu số tiền quyên góp đủ lớn, bệnh viện có thể sẽ không phải chuyển đi. Tuy nhiên, Lý Á Bằng nhiều lần nhấn mạnh, số tiền này được quyên góp cho Quỹ Thiên thần Yên Nhiên, không phải để trả tiền thuê địa điểm bệnh viện.

Quỹ có tư cách kêu gọi công khai, nhiệm vụ là tìm trẻ em nghèo bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch trên toàn quốc và phẫu thuật miễn phí. Bệnh viện chỉ là một trong những nơi thực hiện, không phải duy nhất.

Kế hoạch đã được công bố, tháng 3.2026, “Hành trình Thiên thần Yên Nhiên” tiếp tục điểm dừng chân ở Tân Cương. Đội y tế tình nguyện sẽ mang theo thiết bị và 10 triệu NDT tiền quyên góp, trực tiếp sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em địa phương.

Quỹ cũng công khai sổ sách: Từ năm 2006 đến nay, đã hoàn thành hơn 16.000 ca phẫu thuật, trong đó có 800 ca phục hồi phức tạp giai đoạn hai - tất cả đều miễn phí.

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên Lý Á Bằng đã trở lại hoạt động livestream bán hàng vào ngày 30/1 sau một tuần gián đoạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Á Bằng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Vợ cũ Lý Á Bằng tiết lộ gây xúc động: 'Một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ'

Vợ cũ Lý Á Bằng tiết lộ gây xúc động: 'Một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ'

Lý Á Bằng khiến khán giả thay đổi cái nhìn về anh chỉ sau một đêm

Lý Á Bằng khiến khán giả thay đổi cái nhìn về anh chỉ sau một đêm

Lý Á Bằng lao đao sau ly hôn, thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn

Lý Á Bằng lao đao sau ly hôn, thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng ly hôn vợ sau ba năm cưới

'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng ly hôn vợ sau ba năm cưới

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày mai (20/2/2026), 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày mai (20/2/2026), 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Hậu trường 1 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Sức khỏe 1 giờ 38 phút trước
NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc

Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc

Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống'

Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống'

Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục khiến khán giả chú ý vì tình cảm dành cho nhau

Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục khiến khán giả chú ý vì tình cảm dành cho nhau

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây