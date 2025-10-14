'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng ly hôn vợ sau ba năm cưới

Lý Á Bằng và Kim Hỷ cho biết vốn không định công bố việc ly hôn vì mong cuộc sống tĩnh lặng. Song, vì nhiều bạn bè, khán giả quan tâm, họ thông báo sự việc. "Hiện chúng tôi đều ổn", cả hai viết trong thông cáo chung.

Ngày 14/10, cả hai cùng thông báo tình trạng hôn nhân qua tài khoản Weibo, sau một thời gian hoàn tất thủ tục ly dị. Hải Hà Kim Hỷ nuôi con gái, cả hai cùng thực hiện nghĩa vụ nuôi con.

Tài tử và Hải Hà Kim Hỷ kết hôn năm 2022, con gái được ba tuổi. Kim Hỷ 35 tuổi, nổi tiếng từ cuộc thi Miss World Trung Quốc năm 2011, từ đó theo nghề người mẫu. Cô còn đóng vai nhỏ trong các phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mùa hè của Hồ Dương.

Á Bằng 54 tuổi, từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, có con gái năm nay 19 tuổi, cặp sao ly hôn năm 2013.

Những năm qua, Lý Á Bằng phát triển công việc kinh doanh nhưng liên tục thua lỗ. Anh đối mặt với khoản nợ vượt quá con số 40 triệu NDT. Đầu năm 2023, thông tin anh bị cưỡng chế thi hành án lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, nam diễn viên phản hồi việc này là thủ tục pháp lý thông thường sau khi hai bên đạt được thỏa thuận trả nợ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Á Bằng đã cho thôi việc khoảng 200 nhân sự vào năm 2023 và vẫn còn nợ tiền bồi thường của nhiều người.

Lý Á Bằng hiện là đại diện pháp lý của hai công ty và là cổ đông của 6 công ty (một trong số đó đã bị chấm dứt hoạt động).

Lý Á Bằng tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương, là một diễn viên và doanh nhân. Các tác phẩm tiêu biểu của anh bao gồm Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu, Mạt đại hoàng phi… Năm 2014, Lý Á Bằng tuyên bố giải nghệ.

Lý Á Bằng từng đổ vỡ hôn nhân với Vương Phi. Cuối năm 2020, Lý Á Bằng công khai mối quan hệ với bạn gái kém anh 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ. Sau đó họ kết hôn và đón con chào đời vào tháng 3/2022.