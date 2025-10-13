Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Đời sống 13/10/2025 20:55

Trước đó, thông tin ban đầu vụ việc có 3 người tử vong là Hoàng Thị T. (48 tuổi), Lò Văn H. (30 tuổi), Hà Đình N. (35 tuổi), 6 người bị thương. Đến cuối ngày, theo báo mới nhất của bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương hiện đang được điều trị.

Theo thông tin VietNamNet, báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay (13/10) tại đường tỉnh 172, xã Việt Hồng, đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương. 

Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: Hoàng Thị T. (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); Lò Văn H. (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Hà Đình N. (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23 - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Như báo Tiền Phong thông tin, khoảng 12h ngày 13/10, một chiếc xe khách chạy qua đoạn dốc Vần (tỉnh lộ 172, đoạn qua xã Việt Hồng, Lào Cai) bị mất phanh, đâm vào taluy dương và bị lật, khiến nhiều người bị thương vong. Chiếc xe của nhà xe Kiên Huyền, có BKS - 21H 01776.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả âm tính. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách bị mất lái khi vào đoạn đường cong, dẫn đến va chạm vào ta luy dương.

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23 - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

Theo báo cáo mới nhất của bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, có 3 nạn nhân tử vong là Hoàng Thị T. (48 tuổi), Lò Văn H. (30 tuổi), Hà Đình N. (35 tuổi); 20 người bị thương hiện đang được điều trị. Trước đó, thông tin ban đầu vụ việc có 3 người tử vong, 6 người bị thương.

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Chiều 13/10, một lãnh đạo UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   lật xe khách ở Lào Cai tai nạn giao thông tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 1 giờ 45 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2025), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Cuối ngày hôm nay (14/10/2025), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Tâm sự 8 giờ 20 phút trước
Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Đời sống 10 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Sau ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp NGỌC HOÀNG ban thưởng, Tài Lộc dồi dào, Phú Quý tăng cao, đụng đâu cũng hái ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp NGỌC HOÀNG ban thưởng, Tài Lộc dồi dào, Phú Quý tăng cao, đụng đâu cũng hái ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán