Trước đó, thông tin ban đầu vụ việc có 3 người tử vong là Hoàng Thị T. (48 tuổi), Lò Văn H. (30 tuổi), Hà Đình N. (35 tuổi), 6 người bị thương. Đến cuối ngày, theo báo mới nhất của bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương hiện đang được điều trị.

Theo thông tin VietNamNet, báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay (13/10) tại đường tỉnh 172, xã Việt Hồng, đến thời điểm hiện tại đã có 3 nạn nhân tử vong và 20 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong (đều trú tại tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai) đã được xác định gồm: Hoàng Thị T. (48 tuổi, trú xã Cát Thịnh); Lò Văn H. (30 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Hà Đình N. (35 tuổi, trú phường Cầu Thia).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Như báo Tiền Phong thông tin, khoảng 12h ngày 13/10, một chiếc xe khách chạy qua đoạn dốc Vần (tỉnh lộ 172, đoạn qua xã Việt Hồng, Lào Cai) bị mất phanh, đâm vào taluy dương và bị lật, khiến nhiều người bị thương vong. Chiếc xe của nhà xe Kiên Huyền, có BKS - 21H 01776.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả âm tính. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách bị mất lái khi vào đoạn đường cong, dẫn đến va chạm vào ta luy dương.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

