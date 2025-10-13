Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Đời sống 13/10/2025 16:49

Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Đắk Ken (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tìm thấy và cứu hộ thành công một phụ nữ đi lạc trong tình trạng đói lả, bất tỉnh.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào lúc 16h15 ngày 11/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới do đơn vị quản lý, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Đắk Ken phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Đội tuần tra tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu, đến khoảng 17h nạn nhân có dấu hiệu tỉnh lại.

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng - Ảnh 1
Chị L. khi được tìm thấy trong tình trạng đói lả - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nạn nhân là chị H.T.Y.L. (SN 1988, trú thôn Đắk Lộc, xã Thuận An, Lâm Đồng). Chị L. đi lạc trong rừng và bị mất liên lạc từ 4 ngày trước đó, người nhà đã huy động tìm kiếm nhưng không thấy.

Đồn Biên phòng Đắk Ken đã bàn giao chị L. cho người nhà đưa về trung tâm y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Qua vụ việc trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không tự ý vào khu vực rừng thuộc khu vực biên giới khi chưa được cấp phép; không đi rừng một mình, cần có người dẫn đường, mang theo thiết bị liên lạc, nhu yếu phẩm và thông báo lịch trình cho gia đình để phòng ngừa rủi ro.

 

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Kết quả điều tra cho thấy, giai đoạn 2023-2024, chuỗi sản phẩm do Ngân 98 kinh doanh đạt doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan chức năng đồng thời phát hiện một số hình thức phân phối sản phẩm theo dạng “hàng tặng kèm, không bán”, nhưng chưa được cấp phép lưu hành theo quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   lạc trong rừng tin moi đi lạc

TIN MỚI NHẤT

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Thế giới 2 giờ 33 phút trước
Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy và loạt ồn ào đời tư

Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy và loạt ồn ào đời tư

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?

Lật tẩy thủ đoạn giấu dòng tiền trăm tỷ, tuồn thực phẩm giả ra thị trường của Ngân 98

Lật tẩy thủ đoạn giấu dòng tiền trăm tỷ, tuồn thực phẩm giả ra thị trường của Ngân 98