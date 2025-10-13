Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Đắk Ken (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tìm thấy và cứu hộ thành công một phụ nữ đi lạc trong tình trạng đói lả, bất tỉnh.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào lúc 16h15 ngày 11/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới do đơn vị quản lý, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Đắk Ken phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Đội tuần tra tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu, đến khoảng 17h nạn nhân có dấu hiệu tỉnh lại.

Chị L. khi được tìm thấy trong tình trạng đói lả - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nạn nhân là chị H.T.Y.L. (SN 1988, trú thôn Đắk Lộc, xã Thuận An, Lâm Đồng). Chị L. đi lạc trong rừng và bị mất liên lạc từ 4 ngày trước đó, người nhà đã huy động tìm kiếm nhưng không thấy.

Đồn Biên phòng Đắk Ken đã bàn giao chị L. cho người nhà đưa về trung tâm y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Qua vụ việc trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không tự ý vào khu vực rừng thuộc khu vực biên giới khi chưa được cấp phép; không đi rừng một mình, cần có người dẫn đường, mang theo thiết bị liên lạc, nhu yếu phẩm và thông báo lịch trình cho gia đình để phòng ngừa rủi ro.

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán Kết quả điều tra cho thấy, giai đoạn 2023-2024, chuỗi sản phẩm do Ngân 98 kinh doanh đạt doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan chức năng đồng thời phát hiện một số hình thức phân phối sản phẩm theo dạng “hàng tặng kèm, không bán”, nhưng chưa được cấp phép lưu hành theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-thay-nguoi-phu-nu-nam-ben-uong-vi-kiet-suc-hoang-loan-trong-rung-744059.html