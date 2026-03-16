Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Bị rắn hổ mang cắn, cụ ông ở TP Đà Nẵng khống chế đưa về nhà, cảnh tượng cụ kéo lê con rắn 'khủng' khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ.
- Bị rắn độc cắn, người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì chữa bằng thuốc lá của "thầy lang"
- Phát hiện ổ rắn trong điều hòa: Xử lý thế nào, làm sao để phòng tránh?
Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 15/3, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
Trước đó, cùng ngày (15/3), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, bị cụt 2 tay, kẹp theo một con rắn dài khi đi trên đường, thu hút nhiều sự chú ý.
Người quay clip khi phát hiện cụ ông kẹp con rắn đã hoảng hốt hỏi thăm thì cụ ông cho biết con rắn hổ mang đã cắn ông.
Hình ảnh cận trong clip cho thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của cụ ông.
Theo thông tin VietNamNet, Anh V.N., người đăng tải đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng. Nạn nhân 79 tuổi, là người địa phương. Theo lời anh N., dù bị rắn cắn và bị thương, người đàn ông vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà.
Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
