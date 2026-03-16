Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Xã hội 16/03/2026 10:06

Bị rắn hổ mang cắn, cụ ông ở TP Đà Nẵng khống chế đưa về nhà, cảnh tượng cụ kéo lê con rắn 'khủng' khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 15/3, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Trước đó, cùng ngày (15/3), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, bị cụt 2 tay, kẹp theo một con rắn dài khi đi trên đường, thu hút nhiều sự chú ý.

 Cụ ông kẹp con rắn về nhà sau khi bị cắn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Người quay clip khi phát hiện cụ ông kẹp con rắn đã hoảng hốt hỏi thăm thì cụ ông cho biết con rắn hổ mang đã cắn ông.

Hình ảnh cận trong clip cho thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của cụ ông.

Theo thông tin VietNamNet, Anh V.N., người đăng tải đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng. Nạn nhân 79 tuổi, là người địa phương. Theo lời anh N., dù bị rắn cắn và bị thương, người đàn ông vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà.

Con rắn hổ mang cắn cụ ông. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Người đàn ông 53 tuổi bị hoại tử, nhiễm trùng chân do đắp thuốc nam để chữa rắn cắn

Người đàn ông 53 tuổi bị hoại tử, nhiễm trùng chân do đắp thuốc nam để chữa rắn cắn

Đắp thuốc nam để chữa rắn cắn, người đàn ông nhập viện trong tình trạng cổ chân sưng tấy, nóng rát và nhiễm trùng nặng

Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

Kinh ngạc: Cụ ông mất hai tay vẫn kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn

