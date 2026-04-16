Lào Cai: Mưa đá hạt to như nắm tay trút xuống Bắc Hà, người dân không kịp trở tay

Xã hội 16/04/2026 10:26

Trận mưa đá kéo dài khoảng 40 phút trút xuống xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) rạng sáng 16/4 với nhiều viên đá đường kính 5-7 cm, gây hư hại nhà cửa và hoa màu của người dân.

Theo thông tin VietNamNet, theo UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, khoảng 1h20 sáng nay (16/4), trên địa bàn xã bất ngờ xảy ra mưa đá với mật độ dày. Trận mưa đá kéo dài trong khoảng 40 phút.

Lào Cai: Mưa đá hạt to như nắm tay trút xuống Bắc Hà, người dân không kịp trở tay - Ảnh 1
Mưa đá lớn dồn dập trút xuống trong đêm gây thiệt hại nhiều vườn mận ở Bắc Hà. Ảnh: VietNamNet. 

Mưa đá lớn dồn dập trút xuống trong đêm tạo ra những tiếng động kinh hoàng trên mái nhà. Nhiều người dân không khỏi ngỡ ngàng khi nhặt được những viên đá to bằng bàn tay.

Người dân địa phương khẳng định chưa từng thấy trận mưa nào dữ dội như vậy trong thời gian dài qua. Để giảm thiểu thiệt hại, các gia đình đã phải thức giấc giữa đêm để sơ tán tài sản và tìm chỗ tránh trú.

Đáng chú ý, mưa đá là hiện tượng ít gặp tại Bắc Hà, nhất là vào thời điểm đêm muộn. Trước đó, nếu xuất hiện, hiện tượng này thường xảy ra vào chiều tối.

Lào Cai: Mưa đá hạt to như nắm tay trút xuống Bắc Hà, người dân không kịp trở tay - Ảnh 2
Kích thước viên đá to bằng nắm tay. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin VNExpress, nhiều người dân địa phương nhận định trận mưa đá năm nay kéo dài hơn, gió mạnh hơn so với trận lịch sử năm 2013. Cuối tháng 3/2013, Lào Cai ghi nhận trận mưa đá lớn nhất trong nhiều thập kỷ, hạt đá 4-6 cm, có viên trên 10 cm. Hàng chục nghìn ngôi nhà, hàng nghìn ha hoa màu bị tàn phá, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Theo thông tin sơ bộ từ UBND xã Bắc Hà, trận mưa đá rạng sáng nay đã khiến một số ngôi nhà bị sập và ít nhất 4 người bị thương. Nhiều diện tích mận đang trong giai đoạn cận kề vụ thu hoạch bị hư hại nghiêm trọng.

Lào Cai: Mưa đá hạt to như nắm tay trút xuống Bắc Hà, người dân không kịp trở tay - Ảnh 3
Kính ôtô vỡ do mưa đá ở Bắc Hà. Ảnh: VNExpress. 

Ngay sáng sớm nay, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên những người bị thương đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa to trên 100mm, kèm giông. Từ ngày 17/4, trời chuyển mát.

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