Ly hôn, tôi cười cợt nói: ‘Thiếu tôi cô sống gì nổi’, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy vợ cũ cầm trên tay thứ này

Tâm sự gia đình 31/05/2026 15:00

Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn. Tôi muốn cho vợ cũ thấy tôi dễ dàng tìm được người thay thế cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, việc làm ăn của tôi xuống dốc. Vợ mới là kế toán kinh doanh cho tôi. Cô ta ngoại tình, thông đồng với người đàn ông khác để lấy tiền, làm giả giấy tờ.

Tôi và vợ cũ kết hôn từ khi tôi chưa có gì trong tay. Sau 7 năm cố gắng không ngừng, tôi mở được một cửa hàng nhỏ, dần dần làm ăn phát đạt. Tôi sắm sửa cho vợ con không thiếu thứ gì.

Nhưng vì lo đi kiếm tiền mà tôi không có nhiều thời gian cho gia đình. Mà đàn ông có tiền thì có nhiều cơ hội gặp phụ nữ. Đôi khi tôi cũng qua lại với nhân tình, dù chỉ là bóc bánh trả tiền, hoặc là chơi qua đường rồi thôi. Nhưng vợ tôi không chấp nhận được, cô ấy không hiểu cho tôi. Cô ấy luôn thấy bị phản bội, thở than khóc lóc khiến tôi thấy phiền phức.

Vợ chồng cãi vã liên miên, mâu thuẫn ngày một nhiều, không cách nào hàn gắn được như cũ. Đến một lúc quá căng thẳng mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn vợ. Tôi còn khinh bỉ nói với vợ một câu “Thiếu tôi cô sống gì nổi” như một lời thách thứ với vợ.

Tôi càng bất ngờ hơn khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nói sẽ ra đi tay trắng, chỉ cần quyền nuôi con. Tôi cười cợt, đồng ý ngay.

Ly hôn, tôi cười cợt nói: ‘Thiếu tôi cô sống gì nổi’, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy vợ cũ cầm trên tay thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn. Tôi muốn cho vợ cũ thấy tôi dễ dàng tìm được người thay thế cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, việc làm ăn của tôi xuống dốc. Vợ mới là kế toán kinh doanh cho tôi. Cô ta ngoại tình, thông đồng với người đàn ông khác để lấy tiền, làm giả giấy tờ. Chẳng mấy chốc, tôi phá sản, phải ở nhà thuê khổ cực.

Không chỉ vậy, vợ cũ trốn đi bỏ lại một đống nợ khiến tôi tuyệt vọng. Ngược lại với tôi, vợ cũ sau khi ly hôn thì được bố mẹ cho vốn làm ăn. Giờ cô ấy đã là bà chủ một tiệm bán mỹ phẩm được nhiều người biết tới.

Tôi tìm đến rượu chè để giải sầu, không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân phải nằm viện. Không biết sao khi tỉnh dậy tôi lại thấy vợ cũ đến thăm. Nhìn cô ấy bây giờ tôi ngỡ ngàng không nhận ra. Vợ cũ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, thần thái hoàn toàn khác ngày xưa.

Cô ấy đi tới đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ rồi nói:

“Tôi mua lại ngôi nhà của anh rồi, sau này để lại cho con trai. Anh cứ về đó ở tạm để giữ nhà cho con. Tôi sẽ cho anh vay tiền để có vốn làm ăn. Anh lấy đó mà làm lại sự nghiệp đi”.

Vợ cũ không nhìn tôi, nhanh tay nhắn tin chuyển khoản ngay mấy trăm triệu vào tài khoản của tôi. Tôi cúi mặt trước hành động của vợ, nhớ lại câu nói thách thức vợ ngày ra tòa ly hôn. Tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời.

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến tôi ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến tôi ‘ngã ngửa’

Quá đau lòng, tôi quyết định ngủ riêng, ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Vì tôi không muốn thấy cảnh chồng ngồi nhìn máy tính nữa. Đồng thời, tránh mặt nhau thì chúng tôi cũng có thời gian suy nghĩ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Tâm sự 27 phút trước
Ly hôn, tôi cười cợt nói: ‘Thiếu tôi cô sống gì nổi’, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy vợ cũ cầm trên tay thứ này

Ly hôn, tôi cười cợt nói: ‘Thiếu tôi cô sống gì nổi’, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy vợ cũ cầm trên tay thứ này

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
6 người nhập viện nghi do ăn bọ xít bắt ngoài tự nhiên

6 người nhập viện nghi do ăn bọ xít bắt ngoài tự nhiên

Tin y tế 1 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Sự thật ngỡ ngàng về 5 món ăn bình dân: "Vũ khí" bí mật giúp não bộ nhạy bén, đẩy lùi chứng hay quên

Sự thật ngỡ ngàng về 5 món ăn bình dân: "Vũ khí" bí mật giúp não bộ nhạy bén, đẩy lùi chứng hay quên

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa

Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa

Sống khỏe 4 giờ 19 phút trước
Đồng Nai: Bắt đối tượng nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm

Đồng Nai: Bắt đối tượng nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 31/5/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 31/5/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, ăn LỘC tổ tiên, khai thông vận mệnh, sự nghiệp Phát Đạt, tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, ăn LỘC tổ tiên, khai thông vận mệnh, sự nghiệp Phát Đạt, tiền tài rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến tôi ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa: ‘Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi’ và cái kết khiến tôi ‘ngã ngửa’

Đang hạnh phúc chồng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Thương cảm cho chị hàng xóm 1 mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Thương cảm cho chị hàng xóm 1 mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này