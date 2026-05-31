Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự Eva 31/05/2026 14:21

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng. 

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Nghe chồng tôi nói, đứa nhỏ im liền, rồi chạy vào nhà, gọi em trai của chồng tôi là chú. Tôi muốn hỏi chồng đứa trẻ đó là ai nhưng vì còn phải tiếp khách nên tôi định sẽ nói chuyện với anh sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Tâm sự 27 phút trước
Ly hôn, tôi cười cợt nói: ‘Thiếu tôi cô sống gì nổi’, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy vợ cũ cầm trên tay thứ này

Ly hôn, tôi cười cợt nói: ‘Thiếu tôi cô sống gì nổi’, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy vợ cũ cầm trên tay thứ này

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
6 người nhập viện nghi do ăn bọ xít bắt ngoài tự nhiên

6 người nhập viện nghi do ăn bọ xít bắt ngoài tự nhiên

Tin y tế 1 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Sự thật ngỡ ngàng về 5 món ăn bình dân: "Vũ khí" bí mật giúp não bộ nhạy bén, đẩy lùi chứng hay quên

Sự thật ngỡ ngàng về 5 món ăn bình dân: "Vũ khí" bí mật giúp não bộ nhạy bén, đẩy lùi chứng hay quên

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa

Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa

Sống khỏe 4 giờ 19 phút trước
Đồng Nai: Bắt đối tượng nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm

Đồng Nai: Bắt đối tượng nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm

Đời sống 4 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 31/5/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 31/5/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, ăn LỘC tổ tiên, khai thông vận mệnh, sự nghiệp Phát Đạt, tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, ăn LỘC tổ tiên, khai thông vận mệnh, sự nghiệp Phát Đạt, tiền tài rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn để lại dấu vết bị đục khoét

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn để lại dấu vết bị đục khoét

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội