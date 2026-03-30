Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Chị Mai (phường Phú Diễn) cho biết, khoảng 5h cùng ngày, cơn mưa lớn kèm tiếng đá rơi lộp bộp trên mái nhà khiến chị giật mình tỉnh giấc.

Theo báo VietNamNet , rạng sáng 30/3, nhiều khu vực tại Hà Nội có mưa lớn kèm sấm sét liên hồi, thậm chí có nơi xảy ra mưa đá. Hiện tượng thời tiết hiếm gặp khiến nhiều người dân bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Huệ (phường Từ Liêm) chia sẻ, gần 6h sáng, khi đang chuẩn bị đi làm, chị bất ngờ nghe tiếng va đập rất mạnh trên mái tôn.

“Mưa đá rơi dày làm tôi không thể ngủ tiếp. Khi bước ra hiên, tôi thấy những viên đá trắng xóa phủ mặt đất rồi tan rất nhanh. Sống ở Hà Nội nhiều năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến mưa đá rõ như vậy”, chị Mai chia sẻ.

“Ban đầu tôi tưởng mưa to bình thường nhưng nhìn ra sân thì thấy những viên đá trắng rơi xuống, có viên to bằng đầu ngón tay. Cả nhà phải vội vàng che chắn xe để ngoài trời”, chị Huệ nói.

Chị Tiên Đồng (phường Xuân Đỉnh) cho hay bị đánh thức bởi tiếng bộp bộp và tưởng nước tràn vào nhà. “Tôi chạy lên tầng xem mới biết là mưa đá. 30 năm sống ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên tôi thấy mưa đá”, chị này bày tỏ sự bất ngờ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mưa đá xuất hiện trong bối cảnh khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác từ đêm 29/3 đến sáng 30/3.

Trước đó, lúc 4h50, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một vùng mây đối lưu mạnh đã hình thành và gây mưa giông tại nhiều phường của Hà Nội như: Giảng Võ, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên, Đông Anh...

Thông tin trên báo Dân Trí, theo ông Đinh Hữu Dương, Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ, mưa dông và mưa đá xuất hiện ở miền Bắc hai hôm nay là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió đến 5.000m gây mưa dông, mưa đá.

Ông Dương nhận định hiện tượng này không bất thường, năm nay miền Bắc mưa dông muộn, mọi năm khoảng cuối tháng 2 đã có mưa dông và mưa đá. Trong các bản tin, cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo các hiện tượng này để các địa phương và người dân đề phòng.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong các giai đoạn chuyển mùa, thời tiết biến động mạnh, việc xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng gay gắt kéo dài, mưa lớn cục bộ cường suất rất lớn, dông lốc, sét, mưa đá… là phù hợp về mặt khoa học.

Các chuyên gia cho rằng những hiện tượng này thường xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp nhưng có thể gây thiệt hại lớn nếu không được cảnh báo và ứng phó kịp thời.

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay (30/3), khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to trên 30mm. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Riêng tại Hà Nội, thời tiết trong ngày nhiều mây, sáng có mưa rào và giông, cục bộ mưa to; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, giai đoạn chuyển mùa từ tháng 3 đến tháng 5 thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá bất ngờ. Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, hạn chế ra ngoài khi có mưa giông để đảm bảo an toàn.