Lâm Đồng xuất hiện mưa đá kèm gió giật mạnh, ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu

Đây là trận mưa đá hiếm gặp trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được dự báo có thể lặp lại do ảnh hưởng của các hình thái thời tiết cực đoan.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 11/5, một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã xảy ra tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), khiến người dân bất ngờ. Theo ghi nhận ban đầu, đá rơi có kích thước nhỏ, kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh.

Anh Nguyễn Xuân Kiệt - chủ vườn hoa ở xã Đạ Sar cho biết, trận mưa đá xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày, kéo dài hơn 30 phút. Trận mưa đá tuy không gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhưng khiến một số diện tích hoa màu bị dập nát.

"Trận mưa đã khiến vườn của gia đình tôi thiệt hại hơn 200 cây hoa ly đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch", anh Kiệt cho biết trên báo Tiền Phong.

Ngay sau đó, chính quyền xã Đạ Sar đã cử lực lượng kiểm tra thực tế, thống kê thiệt hại và khuyến cáo người dân chủ động che chắn, bảo vệ hoa màu trong thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến thất thường.

Đá rơi có kích thước nhỏ, kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 11/5:

Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa vừa đến mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa đến mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Bình Dương thiệt hại nặng nề do mưa lớn xối xả, 1 người dân mất tích nghi do nước cuốn Một trường hợp người dân mất tích, nghi do nước cuốn trôi lúc 8h sáng 10/5 ở địa phương này. Tính đến 18h30 cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

