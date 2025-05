Một trường hợp người dân mất tích, nghi do nước cuốn trôi lúc 8h sáng 10/5 ở địa phương này. Tính đến 18h30 cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 19h hôm nay (10/5), mưa lớn và dông lốc đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương.

Tại Bình Dương, mưa lớn kéo dài trong đêm 9/5 và ngày 10/5 đã khiến tình trạng ngập sâu trên nhiều tuyến đường. Một trường hợp người dân mất tích, nghi do nước cuốn trôi lúc 8h sáng 10/5 ở địa phương này. Tính đến 18h30 cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Dông lốc cũng khiến khoảng 81 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Trong đó Lào Cai ghi nhận 28 trường hợp, Tuyên Quang 42 trường hợp và Hoà Bình là 11 trường hợp.

Về nông nghiệp, khoảng 31ha hoa màu của Tuyên Quang bị ảnh hưởng, khoảng 4,48ha ao cá và 105ha diện tích đất nông nghiệp tại Bình Dương bị thiệt hại do mưa lớn.

Mưa lớn ở Bình Dương khiến một người bị nghi mất tích do nước cuốn trôi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ tối qua đến trưa nay (10-5), khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm như Vĩnh Phúc (Hà Giang) 141mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 140mm, Do Nhân (Hòa Bình) 152mm, Sơn Tây (Hà Tĩnh) 159mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 120mm, La Ngà (Đồng Nai) 154mm, Đức Hòa (Long An) 130mm. Riêng Củ Chi (TP. HCM) ghi nhận lượng mưa lên đến 230mm trong chưa đầy 24 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 10-5, khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ chiều tối và đêm 10-5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 150mm.

