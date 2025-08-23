Cụ thể, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T.T (SN 1997), trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công về việc tối 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994), trú tại chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị T ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện, rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị T xin lỗi nhưng chị này không đồng ý nên đã đánh chị T.

Đặng Chí Thành - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác ở mức từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một số tình tiết theo luật định thì có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Do đây là tội danh mang tính định lượng, cần xác định chính xác mức độ tổn hại sức khỏe của bị hại để làm rõ trách nhiệm pháp lý của người thực hiện hành vi vi phạm.

"Từ diễn biến vụ việc và những thông tin hiện có, hiện chưa thể xác định mức độ thương tích của nạn nhân, do đó chưa thể xem xét dấu hiệu hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với nghi phạm. Việc có xử lý hình sự về tội danh này hay không sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét sau khi có kết giả giám định mức độ tổn hại sức khỏe của người phụ nữ", luật sư bình luận.

Tùy thuộc kết quả giám định của nạn nhân, có thể xảy ra 2 tình huống như sau:

Thứ nhất, nếu kết quả giám định thương tật ở mức 11% trở lên, công an sẽ xem xét hành vi có thuộc tình tiết "có tính chất côn đồ" hay không. Nếu có, việc xử lý hình sự sẽ căn cứ khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 và không phụ thuộc việc nạn nhân yêu cầu hay không còn ngược lại, nếu không thuộc tình tiết này, việc xử lý hình sự sẽ căn cứ khoản 1 và cần có đơn yêu cầu của nạn nhân.

Thứ hai, nếu kết quả giám định dưới 11%, đồng thời hành vi bị xác định có tính chất côn đồ và nạn nhân có yêu cầu xử lý hình sự, cơ quan điều tra sẽ xem xét dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp hành vi không thuộc các tình tiết định khung quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không xem xét trách nhiệm hình sự. Khi đó, chế tài hành chính sẽ được áp dụng với mức phạt 5-8 triệu đồng, căn cứ khoản 5, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bình luận thêm dưới góc độ pháp lý, luật sư cho biết theo khoản 1, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, một số tội danh theo quy định sẽ chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại, trong đó có tội danh thuộc trường hợp tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Do đó, nếu có cơ sở xác định hành vi của Thành thuộc khoản này, việc xử lý hình sự chỉ tiến hành khi có yêu cầu của nạn nhân. Trong quá trình vụ án được giải quyết, nếu nạn nhân rút đơn yêu cầu, trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm có thể được miễn trừ.