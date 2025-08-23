NÓNG: Bão số 5 vừa hình thành, đang tăng cấp và di chuyển nhanh, dự báo sóng cao 6m

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết 8h sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, chiều 24/8, bão di chuyển vào vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị với cường độ cấp 12 và đến ngày 25/8 bão di chuyển vào đất liền Nghệ An đến Quảng Trị.

Bên cạnh đó, đêm 24-27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dự báo đến 1 giờ ngày mai 24/8, tâm bão số 5 ở vị trí vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc và 113,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đặc khu Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) trong hôm nay có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão sóng cao 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Dự báo từ ngày 24/8, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh tăng lên cấp 10 - 11, giật cấp 13. Sóng cao từ 4 - 7 m, biển động rất mạnh kèm giông lốc, mưa lớn. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến ngày 25.8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta. Với kịch bản tác động hiện tại, bão số 5 có hoàn lưu rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Theo đó, vùng ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão số 5, với gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Bão số 5 gây mưa lớn từ ngày mai 24.8 đến 27.8 ở các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.