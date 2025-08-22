Nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Văn Quân khai và thừa nhận biết việc "thông chốt" bảo vệ là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng Nhân dân.

Theo thông tin từ VTC News, Công an TP Hà Nội tạm giữ Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội). Nam và Quân là 2 kẻ đi xe máy "thông chốt" bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, trước số nhà 336A Nghi Tàm, sau đó tông trọng thương Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Khi đến khu vực chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn, tuy nhiên, hai kẻ này không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) làm anh Công bị thương nặng.

Ban đầu, 2 thanh niên di chuyển qua một số vị trí chốt bảo vệ, tuy nhiên, do đang vi phạm luật giao thông, lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ, Nam và Quân tiếp tục tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ để lao qua các chốt nhằm bỏ chạy.

Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, bắt giữ 2 thanh niên, đồng thời đưa cả 3 người vào bệnh viện cấp cứu.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với Đại uý Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao đổi với các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, sáng 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội) và gia đình. Đại uý Lê Đình Công bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào tối ngày 21/8.

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Công và gia đình. Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện, Giám đốc Công an TP Hà Nội gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng, tận tâm cứu chữa đồng chí Lê Đình Công qua cơn nguy kịch. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho đồng chí Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khoẻ, sớm trở về với gia đình, đồng đội.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để đồng chí Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho Đại uý Công.