Thông tin MỚI vụ nữ sinh Đại học Quốc gia TP.HCM tử vong sau va chạm xe buýt

22/08/2025

Liên quan thông tin 'tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe buýt ở phường Thới An', ngày 22/8, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết đã có báo cáo liên quan.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 22/8, lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM (Trung tâm) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến xe buýt và xe máy khiến 1 sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM tử vong.

Theo đại diện Trung tâm, xe buýt BKS 51B-238.94 trong vụ tai nạn thuộc Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng quản lý. Người điều khiển phương tiện là tài xế N.T.V.  

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe buýt xuất phát từ Bến xe Ngã Tư Ga để đi Bến xe Miền Tây.

Khi phương tiện lưu thông trên đường Đỗ Mười và đang quay đầu tại một điểm mở thì xảy ra sự cố tai nạn đáng tiếc.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh Đại học Quốc gia TP.HCM tử vong sau va chạm xe buýt - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, có 2 xe máy đã va chạm nhau, làm một người bị ngã và không may rơi vào bánh sau của xe buýt. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến tài xế xe buýt không kịp xử lý, dẫn đến vụ việc thương tâm.

Theo báo cáo từ bộ phận GPS cho biết, vận tốc của xe buýt tại thời điểm xảy ra va chạm là 13km/h.

Xe buýt liên quan vụ tai nạn được sản xuất năm 2016, có niên hạn sử dụng đến năm 2036; thời hạn kiểm định đến ngày 14/10/2025.

Tài xế N.T.V có giấy phép lái xe hạng E do Sở Giao thông vận tải TPHCM (nay là Sở Xây dựng) cấp, còn hiệu lực đến ngày 7/10/2029.

Như đã thông tin, vụ tai nạn liên quan đến xe buýt trên đường Đỗ Mười khiến một người tử vong. Nạn nhân là sinh viên năm 3 một trường đại học ở Đại học Quốc gia TPHCM.

Sáng nay, nữ sinh đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

 

