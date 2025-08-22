Người mẹ đột tử, bé trai 2 tuổi sống cùng thi thể nhiều ngày liền

Thế giới 22/08/2025 16:37

Câu chuyện đau lòng này xảy ra tại huyện Thương Nam (thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/8, người dân sống tại khu phố yên tĩnh thuộc huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) ngửi thấy mùi lạ phát ra từ căn nhà nhỏ. Đó vốn là căn nhà của một người mẹ đơn thân sống cùng con trai 2 tuổi. 

Những người hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát, đồng thời tiếp cận căn nhà. Sau khi mở cửa, họ bàng hoàng phát hiện thấy cảnh tượng bên trong. Bé trai 2 tuổi vẫn còn sống nhưng đang nằm cạnh thi thể người mẹ đã tử vong.

Người mẹ đột tử, bé trai 2 tuổi sống cùng thi thể nhiều ngày liền - Ảnh 1
Khoảnh khắc bé trai ngồi tại đồn cảnh sát đợi người thân - Ảnh: Sina

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ Sohu, cô Trịnh là cư dân địa phương, đã ly hôn và sống cùng con trai nhỏ. Hàng xóm cho biết, cô đã không ra khỏi nhà trong vài ngày. Họ cũng ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ căn hộ của cô nên nghi ngờ có chuyện xấu xảy ra và báo cho cảnh sát.

Sau đó, một cảnh sát họ Lâm bỏ tiền túi đưa đứa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả khám cho thấy không có thương tích rõ ràng nào, nhưng tình trạng mất nước và sốc đã gây ra mất cân bằng điện giải cho em bé. Nhờ được bổ sung dinh dưỡng và nước, tình trạng của đứa trẻ sau đó ổn định.

Cảnh sát địa phương cho biết họ chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô Trịnh cũng như số ngày đứa trẻ phải ở một mình bên thi thể mẹ trong ngôi nhà bị khóa. Các chi tiết vẫn đang được điều tra. Em bé đã được bố ruột đón về nuôi.

Chia sẻ về khoảnh khắc phát hiện đứa trẻ, hàng xóm và cảnh sát đều rất xót xa khi biết em bé 2 tuổi đã cố gắng gọi và thậm chí lay mẹ nhiều lần, và bé không hiểu được ý nghĩa của cái chết. Cư dân mạng khi thấy hình ảnh bé ngồi im lặng trong bệnh viện cũng gọi đó là cảnh tượng hết sức đau lòng.\

