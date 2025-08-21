Xe khách bốc cháy sau va chạm xe bồn, 76 người tử vong, trong đó có hơn 10 trẻ em

Thế giới 21/08/2025 10:57

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Guzara, tỉnh Herat vào tối 19/8 khi một chiếc xe buýt chở khách va chạm với một xe máy và một xe bồn chở nhiên liệu, gây ra một vụ nổ lớn, các quan chức và nhân chứng cho biết.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ AFP, Cảnh sát cho biết xe chở người di cư Afghanistan bị Iran trục xuất đã va chạm với một xe máy và một xe bồn ở huyện Guzara, tỉnh Herat, miền tây Afghanistan đêm 19/8, sau đó bốc cháy.

"76 người thiệt mạng và ba người bị thương nặng", Mohammad Yousuf Saeedi, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Herat, cho hay. Theo hãng thông tấn Bakhtar, đây là một trong những vụ tai nạn gây tổn thất nhân mạng nhiều nhất ở Afghanistan những năm gần đây.

 

Những người thiệt mạng được chuyển đến một bệnh viện quân y, trong đó có hơn 10 trẻ em. Bác sĩ Mohammad Janan Moqadas cho biết nhiều thi thể "không thể nhận dạng được". Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên xe khách.

Xe khách bốc cháy sau va chạm xe bồn, 76 người tử vong, trong đó có hơn 10 trẻ em - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ hãng thông tấn Bakhtar, đây là một trong những vụ tai nạn gây tổn thất nhân mạng nhiều nhất ở Afghanistan những năm gần đây.

Theo phát ngôn viên quân đội Mujeebullah Ansar, có 17 trẻ em trong số những người thiệt mạng, mặc dù một nguồn tin cảnh sát tỉnh cho biết con số này là 19.

Ngoài ra, cơ quan di trú của Liên hợp quốc, ít nhất 1,5 triệu người Afghanistan đã hồi hương từ Iran và Pakistan từ đầu năm nay. Hai quốc gia này đều tìm cách buộc người di cư phải rời đi sau nhiều thập kỷ tiếp nhận họ. 

