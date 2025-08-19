'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

Thế giới 19/08/2025 11:12

Sự việc xảy ra vào đêm 21/5, khi cô Helen và chồng Michael Green cùng con gái 6 tuổi đang đi du lịch ở Toronto, Canada.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ tờ New York Post, ngày 21/5, gia đình chị Helen và anh Michael Green (cùng 45 tuổi, sống ở Bristol, Anh) có một kỳ nghỉ 10 ngày ở Toronto (Canada) cùng con gái 6 tuổi.

Anh chị nhận phòng tại khách sạn Holiday Inn và đi ngủ lúc 23h. Chưa đầy 3 tiếng sau, chị Helen tỉnh giấc vì đau bụng dữ dội và lao vào nhà vệ sinh với cảm giác “muốn rặn”. 

“Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thể tôi tự hành động. Sau hai lần rặn mạnh, em bé ra đời. Tôi bế con ra khỏi bồn cầu và ôm vào lòng”, chị chia sẻ.

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai - Ảnh 1
Helen, 45 tuổi, bên cạnh con gái mới sinh trong bệnh viện ở Toronto, Canada, cuối tháng 5/2025 - Ảnh: Michael Green/SWNS

Trong khi đó, anh Michael cũng sốc nặng khi tỉnh dậy bởi tiếng khóc trẻ sơ sinh. Anh lập tức gọi cấp cứu, một đội cứu nạn cứu hộ có mặt sau 10 phút và đưa mẹ con chị Helen đến Bệnh viện Mount Sinai.

“Tôi thực sự hoang mang, chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Chúng tôi không biết em bé có khỏe mạnh hay đủ tháng hay không. Thậm chí, chúng tôi cũng không biết đó là bé trai hay gái, cho đến khi nhân viên y tế thông báo”, anh Michael kể lại.

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai - Ảnh 2
Nhà vệ sinh nơi chị Helen sinh con (Ảnh: New York Post

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ New Yost Post, Helen trải qua tình trạng "mang thai kín" (cryptic pregnancy), hiện tượng hiếm gặp khiến người phụ nữ không nhận ra mình có thai. Suốt thai kỳ, cô vẫn có kinh nguyệt, không ốm nghén, bụng không to và sinh hoạt như bình thường.

Từng sảy thai nhiều lần, Helen nghĩ mình đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Cô cho biết các lần mang thai trước, bụng chị đều rất to.

Dù là một cú sốc, gia đình vô cùng vui mừng với món quà bất ngờ. Cô bé được đặt tên là Olivia, theo tên một y tá đã chăm sóc hai mẹ con.

Do bé Olivia chào đời ở khách sạn nhưng nhau thai được lấy ra ở bệnh viện, chính quyền không biết phải đăng ký khai sinh theo diện "sinh tại nhà" hay "sinh tại viện". Thủ tục phức tạp khiến gia đình mắc kẹt ở Canada hơn một tháng.

Chuyến đi kéo dài hơn dự kiến khiến họ tốn thêm khoảng 12.000 USD. Gia đình hy vọng bảo hiểm du lịch sẽ chi trả số tiền này.

Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Vụ việc xảy ra lúc 8h30 ngày 14/8 tại viện dưỡng lão ở thị trấn Padang Besar, Perlis, Malaysia.

