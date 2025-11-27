Khoảng 45 người đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch, gần 900 cư dân đã được sơ tán tới tám điểm tạm trú. Gần 900 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ cùng hàng trăm xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường.

Ngày 26/11, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một tổ hợp nhà cao tầng ở quận Tai Po, Hong Kong ảnh hưởng đến 8 tòa nhà, làm ít nhất 55 người tử vong, gần 300 người mất tích.

Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định. Giới chức nhận định gió mạnh cùng lớp lưới công trình và giàn giáo tre bao phủ bên ngoài các tòa nhà khiến ngọn lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội.

Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra. Hình ảnh ngọn lửa bao trùm các tòa nhà cao tầng lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người mô tả đây là “đám cháy như ngày tận thế”.

Sau 10 giờ vật lộn, lính cứu hỏa đã dập tắt được lửa ở 4 trong 7 tòa nhà thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong - Ảnh: Reuters

Trong số các nghệ sĩ, cựu Hoa hậu Hong Kong Tạ Gia Di là người phản ứng sớm nhất. Cô cho biết, bà ngoại đang sinh sống tại khu chung cư bị cháy và nơi ở đã bị thiêu rụi. Trên mạng xã hội, Tạ Gia Di đăng video ghi lại đám cháy, chia sẻ cảm giác bất lực khi chứng kiến nhà của người thân chìm trong lửa.

Bên cạnh đó, lời cầu bình an của Dương Mịch và Tạ Đình Phong lan rộng trên mạng.

Ca sĩ Trần Khải Vịnh thông báo hoãn việc mở bán vé chương trình ca nhạc riêng ngay khi vụ cháy được truyền thông đưa tin: “Tôi rất đau buồn trước thảm kịch nên quyết định tạm dừng hoạt động này. Mong mọi người thông cảm”.

Vợ chồng nghệ sĩ Trần Gia Lạc - Liên Thi Nhã cũng thông báo hủy sự kiện ngày 27/11 để dành sự quan tâm cho nạn nhân. Sự kiện Giáng sinh của nữ diễn viên Xa Thi Mạn cũng bị hoãn vô thời hạn.

Bên cạnh đó, sự kiện thường niên MAMA (Mnet Asia Music Awards), do Mnet tổ chức, dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại Nhà thi đấu Kai Tak ở Hong Kong. Hai MC năm nay lần lượt là Park Bo Gum và Kim Hye Soo.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu nhà Wang Fuk Court (Đại Bộ, Hong Kong) khiến nhiều người thương vong đã khiến không khí lễ hội phải thay đổi, đồng thời làm dấy lên tin đồn rằng hai ngôi sao quốc tế là Châu Nhuận Phát và Dương Tử Quỳnh sẽ không tham dự như kế hoạch ban đầu.

Theo trang Hàn Quốc JTBC, ban tổ chức MAMA đã họp khẩn ngay sau khi xảy ra vụ cháy. Dù khoảng cách từ địa điểm tổ chức tới khu hỏa hoạn khoảng 20 km, sự kiện vẫn được đánh giá là nhạy cảm trong bối cảnh tang thương. Vì vậy, chương trình được yêu cầu điều chỉnh theo hướng trang trọng và tiết chế, giảm bớt hiệu ứng sân khấu, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến lửa, và có thể bổ sung phần tưởng niệm nạn nhân.

JTBC còn cho biết MAMA năm nay dự định mời Dương Tử Quỳnh - nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar cùng Châu Nhuận Phát, người từng hợp tác với cô trong "Ngọa Hổ Tàng Long", đến tham dự với tư cách khách mời đặc biệt. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ được cho là đã quyết định không góp mặt để bày tỏ sự tôn trọng đối với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch. Dù vậy, báo chí Hong Kong gồm Hong Kong 01, Sing Tao Daily cho biết họ chưa nhận được xác nhận chính thức, cho rằng sự việc "vẫn có biến số".