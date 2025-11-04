Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Huỳnh Hiểu Minh dù không có phim truyền hình ăn khách, nhưng vai diễn của anh trong phim điện ảnh “Câu lạc bộ Ánh Dương" đã được công nhận, với giải Nam chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải (giải Kim Tước), và đang được đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Kim Kê 2025.

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh đã được xướng tên ở hạng mục “Diễn viên của năm”. Bộ phim “Sinh vạn vật” do Dương Mịch đóng vai chính cũng được vinh danh trong Top 6 tác phẩm có sức ảnh hưởng của năm.

Trong khi đó, Dương Mịch là cái tên hot bậc nhất trên màn ảnh nhỏ năm nay, với màn tái xuất ấn tượng trong phim truyền hình “Sinh vạn vật” - tác phẩm đạt rating top đầu trên đài CCTV-8 năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Dương Mịch chia sẻ: “Đối với tôi, được gặp Ninh Tú Tú (vai diễn trong “Sinh vạn vật) là một cuộc đối thoại về sự trưởng thành. Sự trưởng thành của cô ấy bắt nguồn từ bất công của số phận và cuộc phản kháng âm thầm chống lại áp bức phong kiến.

Từ những tháng ngày lưu lạc khắp nơi đến khi gắn bó với mảnh đất sinh ra vạn vật, cùng bà con làng Thiên Ngưu Miếu phá bỏ xiềng xích, sự lột xác của cô ấy chính là sự thức tỉnh sức mạnh của phụ nữ, từ phụ thuộc đến tự chủ, độc lập. Ninh Tú Tú giúp tôi hiểu rằng, sự trưởng thành chính là tình yêu và sự thấu hiểu sâu sắc hơn với cuộc sống. Mảnh đất dạy chúng ta cách biến khó khăn thành dưỡng chất, nỗ lực để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Trong sự kiên cường của Ninh Tú Tú có bóng dáng của những người đi trước, trong sự đổi thay của làng Thiên Ngưu Miếu lại lưu giữ linh hồn của làng quê Trung Quốc. Sự kế thừa bám rễ vào đất này cuối cùng đã gặt hái thành quả về cả vật chất và tinh thần trong thời đại mới”.

Diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1986 cũng được chú ý. Dương Mịch cùng đoàn phim "Sinh vạn vật” là những nghệ sĩ xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ.

Nữ diễn viên diện đầm lụa màu xanh lam có thiết kế cúp ngực, thân bồng xòe, với những chi tiết kim tuyến lấp lánh. Cô tạo thêm điểm nhấn với bộ trang sức cùng màu của thương hiệu xa xỉ Chopard.Trên mạng xã hội, Dương Mịch được ví von là "nữ vương khổng tước" (chim công), mang ý nghĩa tốt lành, thịnh vượng, vương giả.

Khi lên sân khấu nhận giải, Dương Mịch thay một chiếc đầm ôm sát đơn giản hơn để tiện cho việc di chuyển.