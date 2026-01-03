Triệu tập đối tượng 16 tuổi, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Đời sống 03/01/2026 09:27

Ngày 2/1, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an xã Cái Đôi Vàm điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể một nữ giới dưới vuông nước, nghi bị sát hại.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 2/1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã triệu tập nghi phạm tên K. (16 tuổi) để thẩm vấn, phục vụ điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau), phát hiện thi thể bé gái nổi lên mặt nước. Nạn nhân mặc áo thun màu xám trắng, khoác áo màu xám tro, vùng cổ có vết thương nghi do vật sắt gây ra.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Khu vực phát hiện thi thể nằm trong vuông nước của ông N.V.C nhanh chóng được phong tỏa để bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là V.T.M.K (13 tuổi, ở xã Phú Tân, Cà Mau).

Triệu tập đối tượng 16 tuổi, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau - Ảnh 1
Khu vực phát hiện nạn nhân được xác định là V.T.M.K (13 tuổi, ở xã Phú Tân, Cà Mau). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu nạn nhân bị sát hại rồi ném xuống vuông nước. Lực lượng chức năng tiến hành biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Như trước đó báo VNExpress đưa tin, khoảng 7h (ngày 2/1), người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bêtông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên mặt nước, cổ có vết thương. Thiếu nữ mặc áo thun màu xám trắng, bên ngoài có áo khoác xám tro.

Công an Cà Mau và Công an xã Cái Đôi Vàm có mặt ngay sau đó, phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong. Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông ở khu vực này.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết thương trên cổ nạn nhân do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại và ném xuống vuông của người dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại.

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ một người nước ngoài chết tại khách sạn N.W.H. (TP Đà Nẵng).

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện thi thể bé gái tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài yêu thương, ban phát TIỀN VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/1/2026, tận hưởng mọi đặc ân, làm ăn trăm sự thuận lợi, may mắn hơn người

Thần Tài yêu thương, ban phát TIỀN VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/1/2026, tận hưởng mọi đặc ân, làm ăn trăm sự thuận lợi, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/1-6/1), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/1-6/1), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 4/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 4/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Từ ngày 15/11 đến 25/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang LỘC đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Từ ngày 15/11 đến 25/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang LỘC đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Sao Việt 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm 'tình địch' tử vong

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm 'tình địch' tử vong

Công an vào cuộc điều tra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Công an vào cuộc điều tra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên