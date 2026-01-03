Ngày 2/1, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an xã Cái Đôi Vàm điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể một nữ giới dưới vuông nước, nghi bị sát hại.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 2/1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã triệu tập nghi phạm tên K. (16 tuổi) để thẩm vấn, phục vụ điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau), phát hiện thi thể bé gái nổi lên mặt nước. Nạn nhân mặc áo thun màu xám trắng, khoác áo màu xám tro, vùng cổ có vết thương nghi do vật sắt gây ra.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Khu vực phát hiện thi thể nằm trong vuông nước của ông N.V.C nhanh chóng được phong tỏa để bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là V.T.M.K (13 tuổi, ở xã Phú Tân, Cà Mau).

Khu vực phát hiện nạn nhân được xác định là V.T.M.K (13 tuổi, ở xã Phú Tân, Cà Mau). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu nạn nhân bị sát hại rồi ném xuống vuông nước. Lực lượng chức năng tiến hành biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Như trước đó báo VNExpress đưa tin, khoảng 7h (ngày 2/1), người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bêtông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên mặt nước, cổ có vết thương. Thiếu nữ mặc áo thun màu xám trắng, bên ngoài có áo khoác xám tro.

Công an Cà Mau và Công an xã Cái Đôi Vàm có mặt ngay sau đó, phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong. Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông ở khu vực này.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết thương trên cổ nạn nhân do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại và ném xuống vuông của người dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại.

