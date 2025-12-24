Theo phán quyết, cặp đôi này gặp nhau lần đầu vào tháng 10/2015 khi cùng làm việc tại một cửa hàng ở Nhật Bản. Người phụ nữ đã ly hôn năm 2006 và đang nuôi con trai nhỏ một mình. Họ bắt đầu sống chung vào năm 2016. Người đàn ông bị trục xuất về Hàn Quốc năm 2017 vì quá hạn visa, nhưng vẫn tìm cách liên lạc với cô dù bị từ chối. Khi người phụ nữ trở về Hàn Quốc tháng 2/2018 để thăm mẹ ốm, anh ta đã lấy hộ chiếu của cô và ép đến sống cùng ở Incheon.

Theo thông tin từ VnExpress, các công tố viên cho biết bị cáo đã sát hại bạn gái khoảng 30 tuổi vào tháng 1/2021 tại nhà ở quận Bupyeong, Incheon và giấu xác nạn nhân cho đến giữa năm 2024.

Trong thời gian sống chung, cô bị kiểm soát chặt chẽ, chỉ được chu cấp tiền mặt để sinh hoạt và bị ngăn cấm liên lạc với gia đình. Anh ta viện lý do ghen tuông và lo sợ cô có thể gặp gỡ những người đàn ông khác.

Vì thẻ đăng ký cư trú tại Hàn Quốc đã hết hạn nhiều năm trước, người phụ nữ không thể mở tài khoản ngân hàng, mua điện thoại di động hay tự mình thực hiện các công việc hàng ngày. Công tố viên cho rằng những điều này đã làm trầm trọng thêm sự cô lập và phụ thuộc của cô.

Em gái của nạn nhân chỉ nói chuyện được với cô sau khi trình báo cảnh sát về việc mất tích vào năm 2018, nhưng liên lạc bị cắt đứt ngay sau đó.

Án mạng xảy ra vào 10/1/2021, đêm trước khi người đàn ông phải ra tòa trong vụ lừa đảo trị giá 300 triệu won (khoảng 202.000 USD). Sau khi cùng uống rượu, họ cãi vã về việc ai sẽ chăm sóc anh ta nếu anh ta bị bỏ tù, làm thế nào để trang trải chi phí sinh hoạt, người phụ nữ tỏ ý muốn đi thăm con trai ở Nhật Bản. Tòa án cho biết sau đó anh ta đã bóp cổ bạn gái đến chết.

Trong 42 tháng tiếp theo, anh ta thường xuyên quay lại căn hộ để che giấu tội ác bằng cách phun nước pha chất tẩy rửa lên thi thể, đốt hương, xịt thơm phòng, dùng thuốc diệt côn trùng để diệt giòi và bật điều hòa để ngăn mùi hôi thối thoát ra ngoài.

Anh ta tiếp tục trả tiền thuê nhà và hóa đơn điện nước hàng tháng để duy trì hợp đồng và tránh bị nghi ngờ. Trong thời gian này, anh ta cũng bắt đầu mối quan hệ với một phụ nữ khác và có con.

Vụ án chỉ được phát hiện sau khi người đàn ông bị bỏ tù vào tháng 5/2024 vì tội lừa đảo và không thể tiếp tục trông coi căn hộ. Tháng 7/2024, người quản lý tòa nhà phát hiện mùi hôi thối nồng nặc nhưng không liên lạc được với anh ta nên đã gọi cảnh sát.

Tòa án cho rằng việc che giấu kéo dài "đã xúc phạm đến nạn nhân" và đáng bị phạt nặng. Người đàn ông đã đệ đơn kháng cáo bản án vào ngày 19/12.

Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, Tòa án Nhật Bản đã tuyên án treo đối với người phụ nữ 76 tuổi vì hành vi che giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt khoảng 20 năm. Vụ việc được phát hiện sau khi chồng bà qua đời.

Tòa án quận Mito (chi nhánh Tsuchiura, Nhật Bản) đã tuyên phạt bà Keiko Mori (76 tuổi) mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo trong 3 năm vì hành vi bỏ mặc và che giấu thi thể con gái ruột trong suốt khoảng 20 năm tại nhà riêng ở thị trấn Ami, tỉnh Ibaraki.

Phán quyết được đưa ra đúng với mức án mà công tố viên đề nghị, theo Japan Today.

Tại phiên tòa, các tình tiết cho thấy Makiko, con gái cả của bà Mori, qua đời năm 29 tuổi do bị bố sát hại cách đây khoảng 20 năm.

Thẩm phán Shizuka Asakura cho biết sau khi con gái tử vong, bà Mori giấu thi thể trong tủ quần áo, rồi chuyển sang cất trong tủ đông khi cơ thể bắt đầu phân hủy. Theo nhận định của tòa, nạn nhân từng gặp vấn đề về hành vi và có những xung đột nghiêm trọng trong gia đình.

Bản án xác định bà Mori bỏ thi thể trong tủ quần áo từ khoảng ngày 16 đến 31/7/2005, sau đó giữ trong tủ đông cho đến ngày 23/9/2025.

Theo cảnh sát, vào tháng 9 vừa qua, bà Mori cùng một người thân tự đến đồn cảnh sát trình báo, nói rằng thi thể con gái đang được cất trong tủ đông đặt trong bếp.

Khi đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ ở tư thế ngồi, phần thân trên gập về phía trước, bên trong chiếc tủ đông dài 95 cm, rộng 85 cm và cao 60 cm. Thi thể được phủ chăn, xung quanh có nhiều chất khử mùi.

Theo điều tra, chồng của bà Mori vừa qua đời trong tháng này. Khi người thân tụ tập tại nhà để lo hậu sự, họ đã phát hiện thi thể người con gái trong tủ đông, từ đó vụ việc mới bị phanh phui.