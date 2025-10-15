Chiều 14/10, một xe buýt giường nằm chở 57 hành khách bốc cháy khi đang di chuyển trên cao tốc Jaisalmer – Jodhpur, bang Rajasthan (Ấn Độ), khiến khoảng 20 người được cho là đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng.

Theo thông tin từ VOV, dẫn tin từ New Delhi, chiếc xe buýt giường nằm của một công ty tư nhân đang lưu thông trên tuyến cao tốc nối giữa hai thành phố Jaisalmer và Jodhpur thì bất ngờ bốc khói từ khoang sau.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ thân xe, khiến nhiều hành khách không kịp thoát thân và phải nhảy khỏi xe khi đang chạy để thoát nạn.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, giải cứu hơn 50 người; trong đó, nhiều nạn nhân bị bỏng nặng, có trường hợp bỏng tới 70%. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Chiếc xe buýt giường nằm bốc cháy dữ dội khiến ít nhất 20 người tử vong - Ảnh: PTI

Theo thông tin từ báo Công lý, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền bang Rajasthan đã khẩn trương thiết lập đường dây nóng, huy động lực lượng cứu hộ và y tế để hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Thủ hiến bang này cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cam kết chính quyền sẽ hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng.

Chiếc xe buýt bốc cháy trên tuyến đường Jaisalmer - Jodhpur ngày 14/10 - Ảnh: ANI

Cùng ngày, Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới thân nhân người thiệt mạng và cầu mong những người bị thương sớm hồi phục.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ thông báo hỗ trợ 200.000 rupee (tương đương khoảng 2.400 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 50.000 rupee cho người bị thương lấy từ nguồn Quỹ Cứu trợ Quốc gia. Chính phủ cũng cam kết phối hợp với bang Rajasthan để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc.

