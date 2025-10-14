Danh tính 9 đối tượng bị khởi tố cùng Shark Nguyễn Hòa Bình

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.

Theo điều tra, Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech. Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.

Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường.

Các đối tượng bị khởi tố cùng Shark Bình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ tháng 8/2021-11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021-12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan.

Shark Bình

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an ТР Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán" gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong hệ sinh thái NextTech.