Vụ Shark Bình bị khởi tố: Phong tỏa khối tài sản 900 tỉ đồng, tạm giữ gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Shark Bình tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân trí Theo cơ quan chức năng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.

Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án. Công an Hà Nội cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không hề triển khai rõ ràng, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các công ty có liên quan.

Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị "rút ví". Shark Bình và các đồng phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục 3 tỉ 450 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh BĐS NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Shark Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

NÓNG: Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-phongvu-shark-binh-bi-khoi-to-phong-toa-khoi-tai-san-900-ti-ong-tam-giu-gan-600-cay-vang-18-so-o-744094.html