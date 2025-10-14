NÓNG: Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Việc công bố diễn ra sau 8 ngày từ khi nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội - trụ sở của Công ty NextTech, chiều tối 6/10. Trong tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên xe tải, mang đi. Ngày 8/10, công an tiếp tục đến trụ sở NextTech.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là "cố vấn chiến lược".

Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình qua truyền thông. Ông Long chưa thông tin về kết quả xác minh song cho hay một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) và đã bị mất sạch.

Dự án này được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thì thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không.

Hơn một tháng trở lại đây rộ lên thông tin đội ngũ kỹ sư của dự án tiền số AntEx cho rằng Shark Bình "là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập khiến nhà đầu tư mất tiền".

Ngược lại, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình khẳng định mình chỉ là nạn nhân, không những mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng.

Trong ngày 6/10 - 7/10, cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty của ông Bình tại số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Quá trình khám xét, cảnh sát niêm phong nhiều thùng đồ di chuyển khỏi đây phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị liên quan như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội… đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư dự án tiền số AntEx.

Công an TP Hà Nội khẳng định, những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

