Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại

Sao quốc tế 14/10/2025 15:17

Thời gian qua, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh liên tục bị lôi vào các vụ bôi nhọ, chỉ trích vô căn cứ trên Weibo và Douyin, khi nhiều tài khoản lợi dụng hình ảnh của họ để lan truyền thông tin sai lệch, thậm chí là bịa đặt nhằm trục lợi.

Theo thông tin từ Tòa án Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã cập nhật tiến trình vụ kiện của mình đối với một loạt bị cáo gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Sinh học Guangzhou Hemu Shiguang, Bạch Mỗ Mỗ, Triệu Mỗ Mỗ, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Guangzhou Hemu và Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Cá Voi Xanh Quảng Đông Thượng Nghiệp.

Vụ kiện này liên quan đến tranh chấp quyền nhân thân - cụ thể là việc nhiều tổ chức và cá nhân sử dụng hình ảnh, thông tin sai lệch về Triệu Lệ Dĩnh để trục lợi thương mại và làm tổn hại danh dự cô.

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại - Ảnh 1

Theo phán quyết mới nhất, một số bị cáo đã bị tòa án liệt vào danh sách “con nợ không trung thực” do cố tình không thực hiện nghĩa vụ bồi thường, dù hoàn toàn có năng lực tài chính. Đây là một biện pháp mạnh tay của tòa án nhằm ngăn chặn hành vi trốn tránh thi hành án, đồng thời là minh chứng rõ ràng cho thắng lợi của Triệu Lệ Dĩnh trong cuộc chiến pháp lý.

Đại diện của nữ diễn viên cũng đã nộp đơn xin hạn chế chi tiêu quá mức đối với các bị cáo, bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân. Tổng số tiền phải bồi thường cưỡng chế vượt quá 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng) - một con số đủ để răn đe những kẻ cố tình bôi nhọ người nổi tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại - Ảnh 2

Sắp tới, phim “Tạo thành giả” với sự kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp sau nhiều năm của hai ngôi sao, kể câu chuyện về hành trình vượt qua tổn thương và tìm lại bản ngã trong thương trường khốc liệt.

Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chèn ép 'đàn em' Đàm Tùng Vận

Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chèn ép 'đàn em' Đàm Tùng Vận

Triệu Lệ Dĩnh được cho là nhà đầu tư đứng sau dự án "Tiêu Dao". Điều này đồng nghĩa với việc cô có quyền tham gia vào khâu chỉnh sửa hậu kỳ và có thể tác động đến thời lượng xuất hiện của các nhân vật.

