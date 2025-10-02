Trước khi phim “Hoa hướng dương” được chiếu, Triệu Lệ Dĩnh từng đi học múa cột

Sao quốc tế 02/10/2025 08:15

Hoa hướng dương là ván cược lớn của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng doanh thu ảm đạm tại phòng vé Trung Quốc cho thấy cô không còn là cái tên thu hút khán giả.

Truyền thông Trung Quốc và khán giả xôn xao trước thông tin được ê-kíp phim "Hoa hướng dương" chia sẻ về Triệu Lệ Dĩnh trong bối cảnh dự án này trắng tay tại giải Kim Kê.

Theo đó, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim không có tên trong bất kỳ đề cử nào của Kim Kê nhưng nỗ lực của nữ diễn viên đáng ghi nhận. Trong đó, có chuyện cô từng đi học múa cột để thể hiện vai diễn trong phim "Hoa hướng dương". Đây là vai diễn mang nhiều thử thách, đòi hỏi sự dấn thân và tinh thần cống hiến không nhỏ từ phía nữ diễn viên.

Trước khi phim “Hoa hướng dương” được chiếu, Triệu Lệ Dĩnh từng đi học múa cột - Ảnh 1

Mặc dù những phân cảnh múa cột mà Triệu Lệ Dĩnh kiên trì luyện tập sau cùng không xuất hiện trong bản chiếu chính thức, song nỗ lực của cô vẫn ít nhiều được khán giả ghi nhận. Nhờ sự nhập vai kỹ lưỡng, nhân vật Cao Nguyệt Hương hiện lên với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa cứng cỏi, gợi hình ảnh một hạt giống nhỏ bé vươn lên mạnh mẽ từ trong gian khó.

Tuy nhiên, thành công về mặt nghệ thuật cá nhân chưa đủ giúp bộ phim đạt kết quả như kỳ vọng. “Hoa hướng dương” - tác phẩm đánh dấu màn hợp tác của Triệu Lệ Dĩnh với ê-kíp giàu kinh nghiệm chỉ mang về doanh thu phòng vé khoảng 230 triệu nhân dân tệ. Bộ phim không có tên trong đề cử Kim Kê, đồng thời nhận về điểm số 6,2 trên Douban cùng nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có phê bình về phần thoại và diễn xuất chưa thật sự đồng đều.

Trước khi phim “Hoa hướng dương” được chiếu, Triệu Lệ Dĩnh từng đi học múa cột - Ảnh 2

Nhìn chung, Triệu Lệ Dĩnh đang ở giai đoạn chuyển mình đầy khó khăn. Những dòng phim giúp cô nổi tiếng như tiên hiệp, ngôn tình, thần thoại... giờ đây không còn "ăn khách".

Thế hệ fan trung thành ngày trước đã trưởng thành, gu thưởng thức cũng ngày càng cao. Khi cô cố gắng "chuyển hình" sang phim chính kịch, phim nghệ thuật để chinh phục khán giả mới, lại phát hiện ra rằng bản thân vẫn chưa đủ chiều sâu diễn xuất và tầm thẩm mỹ để thuyết phục họ.

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Ngày 26/9, ban tổ chức giải Kim Kê, một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc (cùng Hoa Biểu và Bách Hoa) đã công bố danh sách các hạng mục đề cử.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê?

Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê?

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Video 2 giờ 15 phút trước
Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Video 2 giờ 44 phút trước
Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Video 2 giờ 49 phút trước
Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Video 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ngừng công bố lịch trình cố định, nghi vấn sao nữ 'ế show'

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ngừng công bố lịch trình cố định, nghi vấn sao nữ 'ế show'

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'