Trước khi phim “Hoa hướng dương” được chiếu, Triệu Lệ Dĩnh từng đi học múa cột

Hoa hướng dương là ván cược lớn của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng doanh thu ảm đạm tại phòng vé Trung Quốc cho thấy cô không còn là cái tên thu hút khán giả.

Truyền thông Trung Quốc và khán giả xôn xao trước thông tin được ê-kíp phim "Hoa hướng dương" chia sẻ về Triệu Lệ Dĩnh trong bối cảnh dự án này trắng tay tại giải Kim Kê.

Theo đó, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim không có tên trong bất kỳ đề cử nào của Kim Kê nhưng nỗ lực của nữ diễn viên đáng ghi nhận. Trong đó, có chuyện cô từng đi học múa cột để thể hiện vai diễn trong phim "Hoa hướng dương". Đây là vai diễn mang nhiều thử thách, đòi hỏi sự dấn thân và tinh thần cống hiến không nhỏ từ phía nữ diễn viên.

Mặc dù những phân cảnh múa cột mà Triệu Lệ Dĩnh kiên trì luyện tập sau cùng không xuất hiện trong bản chiếu chính thức, song nỗ lực của cô vẫn ít nhiều được khán giả ghi nhận. Nhờ sự nhập vai kỹ lưỡng, nhân vật Cao Nguyệt Hương hiện lên với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa cứng cỏi, gợi hình ảnh một hạt giống nhỏ bé vươn lên mạnh mẽ từ trong gian khó.

Tuy nhiên, thành công về mặt nghệ thuật cá nhân chưa đủ giúp bộ phim đạt kết quả như kỳ vọng. “Hoa hướng dương” - tác phẩm đánh dấu màn hợp tác của Triệu Lệ Dĩnh với ê-kíp giàu kinh nghiệm chỉ mang về doanh thu phòng vé khoảng 230 triệu nhân dân tệ. Bộ phim không có tên trong đề cử Kim Kê, đồng thời nhận về điểm số 6,2 trên Douban cùng nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có phê bình về phần thoại và diễn xuất chưa thật sự đồng đều.

Nhìn chung, Triệu Lệ Dĩnh đang ở giai đoạn chuyển mình đầy khó khăn. Những dòng phim giúp cô nổi tiếng như tiên hiệp, ngôn tình, thần thoại... giờ đây không còn "ăn khách".

Thế hệ fan trung thành ngày trước đã trưởng thành, gu thưởng thức cũng ngày càng cao. Khi cô cố gắng "chuyển hình" sang phim chính kịch, phim nghệ thuật để chinh phục khán giả mới, lại phát hiện ra rằng bản thân vẫn chưa đủ chiều sâu diễn xuất và tầm thẩm mỹ để thuyết phục họ.

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025 Ngày 26/9, ban tổ chức giải Kim Kê, một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc (cùng Hoa Biểu và Bách Hoa) đã công bố danh sách các hạng mục đề cử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-phim-hoa-huong-duong-uoc-chieu-trieu-le-dinh-tung-i-hoc-mua-cot-743297.html