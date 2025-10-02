Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2025: Vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới, miếng SJC vượt 138 triệu đồng/lượng 

Hôm nay, ngày 2/10/2025, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm đạt mức cao lịch sử 3.890 USD/ounce. Từ đó kéo theo vàng trong nước tăng mạnh mẽ, vượt 138 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng tăng liên tục phá các mức cao kỷ lục trong tuần này và dấu hiệu đi lên vẫn chưa dừng lại. Ngày 1/10, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Doji, Công ty Bảo Tín Minh Châu… mua vào lên 136,4 triệu đồng, bán ra 138,4 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 400.000 đồng, lên mức giá kỷ lục 136 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 133 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 131,9 triệu đồng, bán ra 134,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 131,6 triệu đồng, bán ra 134,6 triệu đồng… Giá vàng trong nước tăng nhanh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Như vậy, giá vàng trong nước đã tăng vùn vụt từ đầu năm đến nay. Tổng cộng sau 9 tháng, vàng miếng SJC đã tăng hơn 54 triệu đồng mỗi lượng, tương đương lên giá 64%; vàng nhẫn tăng 50 triệu đồng/lượng, tương ứng 59,6%. Đáng nói, dù đang ở mức giá cao kỷ lục nhưng nhu cầu với vàng vẫn cao. Đại diện Công ty SJC xác nhận không có mấy người đến bán, trong khi lượng người mua áp đảo. Công ty vẫn bán hạn chế mỗi người 1 lượng vàng miếng SJC, còn vàng nhẫn là 1 chỉ. Nguồn cung trên thị trường khan hiếm nên tình trạng khách hàng đứng chờ, xếp hàng bất chấp mưa gió vẫn diễn ra tại Công ty SJC những ngày qua. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, trưa 1/10 cũng chỉ bán cho mỗi khách hàng 10 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng SJC. Nhưng vài giờ sau khi giá vàng thế giới tăng mạnh, công ty này thông báo tạm hết cả vàng nhẫn.

Theo thông tin báo Người Lao Động, trong phiên giao dịch đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm cán mức kỷ lục mới 3.890 USD/ounce. Tại mức giá này, những người chuyên lướt sóng vàng đã chớp thời cơ bán ra, thu về lợi nhuận. Đến 6 giờ ngày 2/10, giá vàng hôm nay giao dịch tại 3.864 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 21 USD, đạt 3.894 USD/ounce. Đây là mức tăng ấn tượng, đưa vàng trở thành một trong những tài sản sinh lời tốt nhất trong năm 2025, với mức tăng trưởng hơn 48%

Nguyên nhân chính khiến giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới là do chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội của quốc gia này không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1/10. Vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới. Ảnh: Báo Người Lao Động. Việc đóng cửa này, bắt nguồn từ bế tắc trong các cuộc đàm phán về trợ cấp y tế, đã buộc Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng ra lệnh cho các cơ quan chính phủ triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Hậu quả của việc đóng cửa ảnh hưởng đến việc làm của hàng trăm nghìn người lao động Mỹ, làm gián đoạn các dịch vụ công và trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng. Các nhà đầu tư lo ngại tình trạng này có thể làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với bối cảnh tình hình chính trị tại Mỹ chưa có dấu hiệu cải thiện, vàng dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Mốc 4.000 USD/ounce đối với vàng được xem là ngưỡng quan trọng trong ngắn hạn. Giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý

