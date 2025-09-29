Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2025: Vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng, tiến gần mức kỷ lục

Đời sống 29/09/2025 09:48

Hôm nay, ngày 29/9/2025, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 133,5 – 135,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới tăng mạnh mẽ.

Theo VOV, giá vàng hôm nay phiên giao dịch ngày 29/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá mua vào 133,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cuối phiên ngày 28/9. Chênh lệch mua vào – bán ra vẫn ở mức 2 triệu đồng/lượng

Đầu phiên giao dịch 29/9, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 133,5 – 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán cũng đang là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2025: Vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng, tiến gần mức kỷ lục - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng. Ảnh: VOV. 

Sáng 29/9 giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với cuối phiên giao dịch 28/9.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 129,1 - 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cuối phiên giao dịch 28/9.

Giá vàng thế giới sáng ngày 29/9 (theo giờ Việt Nam) có tăng. Cụ thể theo báo Thanh Niên, vàng thế giới tăng thêm 18 USD mỗi ounce, lên 3.779 USD, có lúc lên đến 3.786 USD khi niềm tin vào sức mua của USD và các loại tiền tệ pháp định khác bị xói mòn. Chính phủ Mỹ có khả năng phải đóng cửa một lần nữa nếu Quốc hội không thông qua dự luật tài trợ trước ngày 30 tháng 9. Ngay cả khi Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đạt được thỏa thuận, thiệt hại đã xảy ra, vì chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bơm tiền vào thị trường trái phiếu kho bạc, khiến nợ công tăng cao hơn.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2025: Vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng, tiến gần mức kỷ lục - Ảnh 2
Vàng thế giới tăng thêm 18 USD mỗi ounce, lên 3.779 USD. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Khi ngày càng nhiều nhà đầu tư và quốc gia mất niềm tin vào đồng đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc sẽ tiếp tục tăng. Trong bối cảnh này, vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn nhất. Đây là lý do tại sao đợt tăng giá mới nhất diễn ra khi giá dao động gần mức cao kỷ lục. Các nhà đầu tư đã đổ tiền vào vàng khi Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR đã mua thêm 8,87 tấn vào cuối tuần qua, lên 1.005,71 tấn. Chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây, họ đã mua vào 33,78 tấn vàng, trong khi bán ra chỉ 3,71 tấn, tương đương mua ròng lên hơn 30 tấn, cao nhất trong thời gian qua.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale lưu ý rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang mua nhiều vàng hơn so với báo cáo chính thức. Ngân hàng Pháp ước tính rằng họ đã mua khoảng 33 tấn vàng mỗi tháng kể từ năm 2022, không tính đến thời gian tạm dừng sáu tháng diễn ra vào năm ngoái.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2025: Đồng loạt dự báo tăng tiếp, vàng SJC trong nước bán ra 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2025: Đồng loạt dự báo tăng tiếp, vàng SJC trong nước bán ra 139 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 28/9/2025, giá vàng trong nước tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng trong tuần. Đặc biệt, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 137,3 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.

