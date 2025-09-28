Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2025: Đồng loạt dự báo tăng tiếp, vàng SJC trong nước bán ra 139 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 28/9/2025, giá vàng trong nước tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng trong tuần. Đặc biệt, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 137,3 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, cuối tuần ngày 28/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng đi lên tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chốt tuần quanh mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Chênh lệch giá mua – bán được các doanh nghiệp duy trì trên 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99% cũng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn. Hiện, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 137,3 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 3 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh cao nhất của giá vàng miếng trên thị trường tự do là 143,5 triệu đồng, mỗi lượng vàng vẫn đang thấp hơn khoảng 4,5 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới ghi nhận tăng suốt tuần, đạt 3.758,7 USD/ounce. So với cuối tuần trước, kim loại quý tăng 74,7 USD. Đây là tuần tăng thứ 6 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới bật tăng sau khi báo cáo lạm phát tháng 8 đúng như kỳ vọng. Đồng thời, đa số nhà đầu tư cũng dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong các tháng còn lại của năm nay. Kỳ vọng này giúp giá vàng đi lên.

Hầu hết chuyên gia và nhà đầu tư đều lạc quan về xu hướng giá vàng trong tuần tới. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 19 nhà phân tích Wall Street, có 16 người, tương ứng 84% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và không có ai nghĩ rằng sẽ giảm. Còn lại 3 người nhận định vàng sẽ quay đầu giảm. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 265 nhà đầu tư cá nhân thì có 166 người, chiếm 63% dự báo giá vàng sẽ tăng; có 43 người, tương ứng 16% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang và 56 người, chiếm 21% nhận định vàng đi xuống.

