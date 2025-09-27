Sau khi ra tay sát anh Nguyễn Văn N. và chị Cao Thị Y. (vợ của Nhung) tại KCN Phú Hà, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến chỗ trọ của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, Phú Thọ) và tiếp tục dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Theo báo VietNamNet, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi nghi phạm Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) trực tiếp ra tay sát hại 3 người trong một buổi tối tại Phú Thọ. Đáng chú ý, Nhung đã ra tay sát hại anh Nguyễn Tiến Đ. (40 tuổi) ngay tại cổng khu trọ nơi anh Đ. đang sinh sống, khiến cả xóm trọ bàng hoàng, chưa hết ám ảnh.

Hiện trường vụ án mạng ở xóm trọ. Ảnh: VietNamNet. Sáng 27/9, chia sẻ với PV VietNamNet, anh Phạm Huy H. (19 tuổi) cho biết, anh là bạn thân với nạn nhân Nguyễn Tiến Đ. từ thuở nhỏ. Theo anh H. vợ chồng anh Đ. có 2 con nhỏ đang sinh sống tại xóm trọ của một xí nghiệp có địa chỉ tại khu 3, phường Vân Phú. Theo anh H., thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ. đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung và anh Đ. nhận ra nhau rồi sau đó cùng đi ra phía ngoài cổng xóm trọ.

Chỉ vài phút sau, anh Đ. ôm ngực đẫm máu chạy vào trong sân xóm trọ rồi ngã gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong. Đại diện xí nghiệp nơi nạn nhân làm việc cho biết: Anh Nguyễn Tiến Đ. đã gắn bó với xí nghiệp hơn 20 năm, công việc chính là lái xe, ngoài ra anh Đ. làm thêm sửa chữa điện, nước trong công ty. Xóm trọ nơi xảy ra vụ án mạng là của xí nghiệp và đa phần là công nhân, người lao động của xí nghiệp sinh sống. Nghi phạm Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Báo Người Lao Động. Đáng chú ý, nghi phạm Vũ Phương Nhung từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ nêu trên và đã chuyển đi nơi khác vài năm nay. Như trước đó báo Người Lao Động, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 26-9 tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm anh N.V.N. (SN 1988, trú xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995, trú khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ; là vợ của Nhung). Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đi xuống chỗ ở của anh N.T.Đ. (SN 1985, trú Xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nơi tạm trú Khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. Hậu quả, anh Đ. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hiện trường nơi Nhung sát hại vợ và anh N. Ảnh: Báo Người Lao Động. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân vụ sát hại 3 người ở Phú Thọ: Xuất phát từ ghen tuông, vợ chồng có 2 con Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái nên Vũ Phương Nhung ra tay sát hại 3 người ở Phú Thọ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-tham-sat-3-nguoi-o-phu-tho-hung-thu-tung-co-thoi-gian-dai-sinh-song-tai-xom-tro-voi-nan-nhan-743094.html