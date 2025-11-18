Chứng kiến vợ bị mẹ hắt nước: hành động 'không thể tin nổi' của tôi ngay sau đó khiến bà 'cứng họng

Tâm sự 18/11/2025 19:30

Lần đầu mang thai, tôi không có kinh nghiệm nên vẫn đi giày cao gót. Hôm đó chẳng may sảy chân, tôi bị ngã và không giữ được con. Biết chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên chồng không trách cứ. Chỉ có mẹ chồng của tôi là tối ngày chì chiết.

Chồng tôi là con một trong gia đình. Vì thế sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống cùng bố mẹ anh. Thật ra lúc đầu, tôi nghĩ việc sống chung với mẹ chồng là hoàn toàn bình thường. Cho đến khi chúng tôi sống cùng một mái nhà. Nói đến mẹ chồng tôi, bà là người khó tính, lại rất quan trọng chuyện nối dõi trong nhà.

Ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố, dù sinh 2 hay 3 đứa con thì điều bắt buộc là phải có một đứa cháu trai, sau này còn chống gậy. Lúc đầu tôi nghĩ mình khỏe mạnh, lại học mót mấy chia sẻ trên mạng thì sẽ có con trai thôi. Nào ngờ chuyện sinh con không hề đơn giản.

Lần đầu mang thai, tôi không có kinh nghiệm nên vẫn đi giày cao gót. Hôm đó chẳng may sảy chân, tôi bị ngã và không giữ được con. Biết chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên chồng không trách cứ. Chỉ có mẹ chồng của tôi là tối ngày chì chiết.

Chứng kiến vợ bị mẹ hắt nước: hành động 'không thể tin nổi' của tôi ngay sau đó khiến bà 'cứng họng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mới mất con 2 tháng, chưa gì mẹ chồng đã bắt phải "thả" để tiếp tục có thai. Không những vậy, bà còn mang rất nhiều thuốc bổ không có nguồn gốc rồi bắt tôi uống. Hôm vừa rồi, tôi uống một loại thuốc của mẹ chồng, đến nỗi bản thân bị đau bụng mấy ngày trời. Vì thế nên từ đó, tôi không còn uống thuốc mà mẹ chồng mang về nữa.

Thấy tôi không chịu uống thuốc, lại chẳng có động thái muốn sinh con tiếp, mẹ chồng suốt ngày dằn hắt. Chiều qua vì không chịu được, tôi đã nói lại vài câu. Thế là sẵn chậu nước trên tay, mẹ chồng hất thẳng vào mặt và đuổi tôi đi khỏi nhà.

Đúng lúc ấy, chồng tôi liền kéo vợ đi. Anh tuyên bố: "Mẹ đã làm vậy thì bọn con đi". Thế rồi để mặc mẹ gào khóc, chồng tôi vẫn phóng xe đi. Điều tôi không ngờ là anh có ý định ra ngoài ở thật mọi người ạ. Mấy hôm nay, mẹ chồng có ý xuống nước với tôi. Bà còn nói tôi hãy thuyết phục chồng để từ bỏ ý định ra ở riêng. Tôi thấy khó xử quá, mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Tưởng vợ ngoại tình khi thấy ngón chân dưới gầm giường, chồng vừa nâng giường đã 'sụp đổ' và khóc nấc

Tưởng vợ ngoại tình khi thấy ngón chân dưới gầm giường, chồng vừa nâng giường đã 'sụp đổ' và khóc nấc

Ngày cưới của chúng tôi đáng lẽ sẽ rất trọn vẹn. Khi chồng tôi đang đi mời rượu ở các mâm, tôi phát hiện có một người phụ nữ nép sau bức tường. Do tò mò, tôi tiến đến hỏi bà là khách của ai. Thế rồi bà nói ngắn gọn với tôi vài câu, tự xưng là mẹ chồng rồi dúi vào tay tôi một tờ giấy ghi số điện thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài gõ chuông Tài Lộc, càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài gõ chuông Tài Lộc, càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 19/11/2025, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 19/11/2025, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chứng kiến vợ bị mẹ hắt nước: hành động 'không thể tin nổi' của tôi ngay sau đó khiến bà 'cứng họng

Chứng kiến vợ bị mẹ hắt nước: hành động 'không thể tin nổi' của tôi ngay sau đó khiến bà 'cứng họng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đến thăm bạn thân vừa sinh con: tôi 'chết lặng' khi bỗng thấy bóng lưng 'bí ẩn' nép sau bức tường ban công

Đến thăm bạn thân vừa sinh con: tôi 'chết lặng' khi bỗng thấy bóng lưng 'bí ẩn' nép sau bức tường ban công

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Tư ngày 19/11, 3 con giáp có sự nghiệp vượng phát, vận may lên đỉnh, giàu có không ai cản nổi, vượng vận tình duyên

Tử vi thứ Tư ngày 19/11, 3 con giáp có sự nghiệp vượng phát, vận may lên đỉnh, giàu có không ai cản nổi, vượng vận tình duyên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay (18/11/2025), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, đổi đời giàu to, tài lộc đạt đỉnh, hầu bao căng chặt, sống trong sung sướng

Qua đêm nay (18/11/2025), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, đổi đời giàu to, tài lộc đạt đỉnh, hầu bao căng chặt, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị dâu 'bủn xỉn' chỉ cho em chồng ăn lạc rang, ngày em rời đi, món quà bất ngờ khiến tôi 'đứng hình' vì xấu hổ

Chị dâu 'bủn xỉn' chỉ cho em chồng ăn lạc rang, ngày em rời đi, món quà bất ngờ khiến tôi 'đứng hình' vì xấu hổ

Đến thăm bạn thân vừa sinh con: tôi 'chết lặng' khi bỗng thấy bóng lưng 'bí ẩn' nép sau bức tường ban công

Đến thăm bạn thân vừa sinh con: tôi 'chết lặng' khi bỗng thấy bóng lưng 'bí ẩn' nép sau bức tường ban công

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ

Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ