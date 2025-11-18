Mang chiếc nhẫn cổ đi kiểm tra, cô gái sốc nặng khi biết giá trị lên đến 48 triệu đồng

Cửa hàng Namo Ban Chang Thong đã mang chiếc nhẫn đi kiểm tra bằng máy chụp X-quang để kiểm tra tỷ lệ vàng và phát hiện nó chứa 71,03% vàng, 26,86% bạc và nặng 27,35 gam. Sau đó, cửa hàng tính toán giá được hơn 59 nghìn baht (48 triệu đồng).

Video 1 giờ 22 phút trước 1 giờ 22 phút trước Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-chiec-nhan-co-i-kiem-tra-co-gai-soc-nang-khi-biet-gia-tri-len-en-48-trieu-ong-746603.html