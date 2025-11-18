Mang chiếc nhẫn cổ đi kiểm tra, cô gái sốc nặng khi biết giá trị lên đến 48 triệu đồng

Cửa hàng Namo Ban Chang Thong đã mang chiếc nhẫn đi kiểm tra bằng máy chụp X-quang để kiểm tra tỷ lệ vàng và phát hiện nó chứa 71,03% vàng, 26,86% bạc và nặng 27,35 gam. Sau đó, cửa hàng tính toán giá được hơn 59 nghìn baht (48 triệu đồng).
Video 1 giờ 22 phút trước

Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi