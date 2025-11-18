Tử vi 4 ngày cuối tuần này (20, 21, 22 và 23/11), 3 con giáp đổi vận lên hương, từ nghèo hóa giàu, may mắn đủ đường, chỉ việc gánh tiền vào nhà

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (20, 21, 22 và 23/11), người tuổi Mùi dũng cảm và kiên định, bạn luôn đặt ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình để có thể tiến xa hơn trong tương lai. Thậm chí bạn cũng không ngại nhận thêm việc khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Tinh thần làm việc tốt của bạn ắt hẳn sẽ nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, điều mà bạn cần làm bây giờ là mở rộng mối quan hệ cho mình. Mối quan hệ rộng rãi sẽ khiến bạn gặp được nhiều điều thuận lợi

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (20, 21, 22 và 23/11), Kim khắc Mộc, người tuổi Dần đã lập gia đình cần xem xét lại bản thân mình. Dường như dạo này bạn đang quá thờ ơ với người thân và dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa lên đầu người ấy. Nếu vợ chồng không biết san sẻ công việc với nhau thì đôi bên sẽ dần nảy sinh bất mãn.

Chính Quan nâng đỡ, phương diện công việc của con giáp này lại có những khởi sắc rõ rệt. Những ý kiến của bạn được cấp trên đánh giá cao và nhanh chóng được hiện thực hóa. Bạn dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (20, 21, 22 và 23/11), nhờ có Thiên Tài mà hôm nay tuổi Sửu chăm chỉ để khai thác cơ hội kiếm tiền nhiều hơn và hứa hẹn bạn sẽ có được những gì mình mong đợi. Tuy nhiên, mọi thứ không đến quá nhanh, do đó bản mệnh cần một chút kiên nhẫn.

Thời gian này bản mệnh cũng nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Hãy định kỳ theo dõi và chăm sóc cơ thể, cho đến việc lên kế hoạch chế độ ăn uống khoa học và cân đối để đảm bảo sự khỏe mạnh và hạnh phúc.

