Do khu vực này nước ngập sâu, chảy xiết và có sóng to nên chiếc ghe bất ngờ bị lật. Anh Q. và anh M. may mắn bơi được vào bờ an toàn, riêng anh T. bị nước cuốn trôi và mất tích.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 18/11, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND phường Kim Trà (TP Huế), xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh NVT, nạn nhân bị mất tích trong vụ lật ghe xảy ra vào tối 17/11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 10 phút tối 17-11, anh NVT cùng anh NĐQ và anh NĐM (cùng trú tại tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà) di chuyển bằng ghe trên Tỉnh lộ 19, đoạn gần cổng làng Triều Sơn Trung.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích sau vụ lật ghe. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Do khu vực này nước ngập sâu, chảy xiết và có sóng to nên chiếc ghe bất ngờ bị lật. Anh Q. và anh M. may mắn bơi được vào bờ an toàn, riêng anh T. bị nước cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng ứng trực đã lập tức tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 18/11, thi thể anh T. được tìm thấy ở khu vực trước cổng làng Triều Sơn Trung, cách vị trí lật ghe khoảng 10 m.

Hiện, thi thể anh T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền, các đoàn thể và hàng xóm đang tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Công an phường Kim Trà căng dây tại đoạn đường ngập nước. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Như trước đó báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 19h10 cùng ngày, anh N.V.T. (SN 1972) cùng hai người khác là N.Đ.Q. và N.Đ.M. (trú tại TDP Triều Sơn Trung) chèo ghe trên đoạn đường tỉnh lộ 19, gần cổng làng Triều Sơn Trung.

Tuy nhiên, do sóng to khiến chiếc ghe bị lật. Anh Q. và anh M. bơi vào bờ an toàn, nhưng anh T. bị nước cuốn trôi và hiện đang mất tích. Tại vị trí lật ghe, nước sâu, chảy xiết, các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Chuyển hàng từ thiện đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật Ghe chở hàng thiện nguyện bất ngờ bị lật giữa dòng nước lũ, 6 người được cứu an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-tim-thay-thi-the-nguoi-an-ong-mat-tich-sau-vu-lat-ghe-do-gap-song-to-o-hue-746595.html