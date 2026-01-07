NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

Đời sống 07/01/2026 12:20

Rạng sáng 7/1, Bệnh viện E tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó có 5 trường hợp phải chuyển sang khoa hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bệnh viện E, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận 15 trường hợp bệnh nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện E thực hiện báo động đỏ toàn bệnh viện, huy động mọi nguồn lực đảm bảo công tác sơ cấp cứu và xử trí tối ưu cho các nạn nhân.

Tất cả các nạn nhân đều được thở oxy để hỗ trợ đường thở và nhanh chóng được thực hiện các xét nghiệm, chiếu chụp chỉ sau vài phút nhập viện.

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 1NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 2
Các bệnh nhân bị bỏng hô hấp, bỏng ngoài da, trong đó 5 trường hợp phải chuyển sang khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị - Ảnh: Báo Dân trí

ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết, qua rà soát và phân loại ban đầu nhận thấy có 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng độ I đến độ IV, có nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương củng mạc được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tất cả các trường hợp có biểu hiện nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể. Sau nội soi phế quản, có 2 bệnh nhân bỏng độ II, IV đã đặt ống nội khí quản và thở máy.

Các bệnh nhân còn lại cũng có những biểu hiện tổn thương ở các mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ I ngoài da, được theo dõi sát vì vụ cháy ngoài bỏng nhiệt, nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương thứ phát hệ hô hấp.

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 3
Các bệnh nhân được cấp cứu, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện E - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa vào lời kể của các nạn nhân, đám chảy xảy ra khoảng 5h sáng ngày 7/1.

Những người sống ở căn nhà này chủ yếu là sinh viên và người lao động. Vụ cháy bắt nguồn từ nơi để xe máy ở tầng 1, gây ra khói nhiều. 

Bạn N.T.C. (23 tuổi, ở Quảng Ninh), học viên cao học Đại học Điện lực Hà Nội, đang sống ở tầng 2 căn nhà này chia sẻ, khoảng 5h sáng, khi mọi người còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán cháy.

Khi C. mở cửa chạy ra ngoài thì thấy khói dày đặc bốc lên từ tầng 1 nên đã chạy sang phòng có hành lang và được đưa xuống dưới bằng thang.

C. được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, ngạt do hít khí qua đường hô hấp, theo dõi tại khoa Cấp cứu.

Còn M. T. M. (dân tộc Mông, 22 tuổi, ở Mậu Duệ, Hà Giang (Tuyên Quang), sinh viên trường CĐSP Hà Nội, ở tầng 3 của tòa nhà, sau khi nghe hô hoán cháy đã cùng với 2 bạn ở cùng phòng dùng khăn ướt trùm kín đầu chạy ra ngoài nhưng khói nhiều nên đã hít phải khí độc, gây choáng váng. Nạn nhân chạy ra ban công tầng 2 và được đưa xuống dưới an toàn.

GS.TS Nguyễn Gia Bình- chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực đã thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương của từng người bệnh. Hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng Quốc gia để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

