Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Đời sống 07/01/2026 10:55

Ngày 6/1, Công an phường Ngã Bảy (TP Cần Thơ) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin từ báo Xây dựng, ngày 6/1, Công an phường Ngã Bảy (TP Cần Thơ) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, người dân gần khu vực cầu Xẻo Vông (khu vực 4, phường Ngã Bảy) phát hiện một bé gái có dấu hiệu bất ổn, biểu hiện tiêu cực nên báo công an.

Nhận tin, Công an phường Ngã Bảy đã xuống hiện trường. Sau thời gian vận động, thuyết phục, động viên tinh thần, bé gái đã từ bỏ ý định nhảy cầu. Cháu được lực lượng công an đưa về trụ sở, tiến hành các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông - Ảnh 1

Cán bộ Công an phường Ngã Bảy trò chuyện, động viên tinh thần cháu bé - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại cơ quan công an, cháu gái cho biết tên là N.T.C (SN 2013, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ).

Công an phường Ngã Bảy liên hệ gia đình đến tiếp nhận. Đồng thời hướng dẫn gia đình tiếp tục quan tâm, theo dõi và hỗ trợ tâm lý cho cháu trong thời gian tới.

Theo gia đình, cháu C. từng bị tai nạn dẫn đến tâm lý không ổn định, từ đó thường hay có suy nghĩ tiêu cực.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Ngày 7/1, đại diện Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay VN36 có hành trình từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội ngày 6/1, đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Calcutta), Ấn Độ.

