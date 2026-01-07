Danh tính tài xế đỗ ô tô giữa quốc lộ ở Hà Nội để cho trẻ em xuống xe

Ngày 7/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với anh L.V.T. (SN 1958, trú tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) do có hành vi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 7/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt một tài xế có hành vi đỗ ô tô trái quy định, gây ùn tắc giao thông.

Theo Cục CSGT, đơn vị nhận được phản ánh của người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic về trường hợp người đàn ông điều khiển ô tô biển kiểm soát 30F-198.xx đỗ xe giữa quốc lộ 21B (đoạn qua xã Dân Hòa, Hà Nội) để cho trẻ em xuống xe.

Do ô tô đỗ giữa đường, các phương tiện khác buộc phải dừng lại, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Hình ảnh tài xế T. đỗ xe tại làn đường ngược chiều gây ùn tắc giao thông - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 10 xác định người điều khiển ô tô là Lê Văn T. (SN 1958, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, tài xế T. xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/1, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Văn T. theo quy định tại điểm k, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong giá rét Ngày 6/1, đại diện lãnh đạo xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái ít ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-tai-xe-o-o-to-giua-quoc-lo-o-ha-noi-e-cho-tre-em-xuong-xe-750265.html