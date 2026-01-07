Danh tính tài xế đỗ ô tô giữa quốc lộ ở Hà Nội để cho trẻ em xuống xe

Đời sống 07/01/2026 10:46

Ngày 7/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với anh L.V.T. (SN 1958, trú tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) do có hành vi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 7/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt một tài xế có hành vi đỗ ô tô trái quy định, gây ùn tắc giao thông.

Theo Cục CSGT, đơn vị nhận được phản ánh của người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic về trường hợp người đàn ông điều khiển ô tô biển kiểm soát 30F-198.xx đỗ xe giữa quốc lộ 21B (đoạn qua xã Dân Hòa, Hà Nội) để cho trẻ em xuống xe.

Do ô tô đỗ giữa đường, các phương tiện khác buộc phải dừng lại, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Danh tính tài xế đỗ ô tô giữa quốc lộ ở Hà Nội để cho trẻ em xuống xe - Ảnh 1
Hình ảnh tài xế T. đỗ xe tại làn đường ngược chiều gây ùn tắc giao thông - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 10 xác định người điều khiển ô tô là Lê Văn T. (SN 1958, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, tài xế T. xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/1, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Văn T. theo quy định tại điểm k, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

 

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong giá rét

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong giá rét

Ngày 6/1, đại diện lãnh đạo xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái ít ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường.

Xem thêm
Từ khóa:   vi phạm giao thông tin moi xử phạt giao thông

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

Đời sống 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Hậu trường 1 giờ 38 phút trước
Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Đời sống 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội

Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Tây Ninh: Chập điện gây cháy cửa hàng thể thao

Tây Ninh: Chập điện gây cháy cửa hàng thể thao