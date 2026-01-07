Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong giá rét

Đời sống 07/01/2026 05:30

Ngày 6/1, đại diện lãnh đạo xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái ít ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng hơn 14h ngày 7/1, người dân đi qua khu vực giáp ranh giữa xã Yên Thọ và xã Thăng Bình thì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi, quấn chăn mỏng, đặt trong một giỏ nhựa ngay dưới rãnh mương, trong điều kiện thời tiết giá rét.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương. Cháu bé sau đó được đưa về Trạm xá xã Yên Lạc (cũ) để chăm sóc. Sức khỏe của cháu hiện ổn định, cân nặng khoảng 3,5 kg.

“Trước mắt, cháu bé được các y, bác sĩ tại trạm xá chăm sóc. Địa phương cũng đã thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu. Trường hợp không có người đến nhận, chính quyền sẽ thực hiện các thủ tục để tìm người nhận nuôi hợp pháp theo đúng quy định” – đại diện lãnh đạo xã Yên Thọ thông tin.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong giá rét - Ảnh 1
Người dân phát hiện bé gái ít ngày tuổi bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong thời tiết giá rét - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 9/12, bác sĩ Đặng Hữu Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai - xác nhận bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được người dân và chính quyền xã Ia Mơ chuyển đến hôm qua 8-12. 

Lúc vào viện, phần mặt cháu bé có những vết trầy xước nghi do bị động vật cào cấu. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bé tạm ổn, đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Theo lãnh đạo xã Ia Mơ, cháu bé được một công nhân Đội sản xuất la Mơ thuộc Công ty Cao su Chư Păh phát hiện tối 8-12, tại khu vực rẫy cao su phía sau dãy nhà của đội sản xuất khi nghe tiếng khóc của trẻ con.

Lúc phát hiện trên người cháu bé hoàn toàn không có quần áo, tã bỉm, cũng không có bất cứ vật dụng, tư trang, thư từ nào kèm theo. Trên người cháu bé còn nguyên dây rốn, nên được phỏng đoán bị bỏ rơi ngay sau khi vừa sinh xong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Ia Mơ sơ cứu ban đầu, và sau đó chuyển viện lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Theo lãnh đạo xã Ia Mơ, đến nay đã có người dân liên hệ chính quyền xã xin làm thủ tục nhận con nuôi cháu bé. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý theo quy định đối với trường hợp trẻ bị bỏ rơi.

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Bùi Đức Nghĩa (xã Tề Lỗ, Phú Thọ) bị khởi tố do dựng rạp cưới trên đường giao thông liên thôn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khiến một người điều khiển xe máy gặp nạn, tử vong.

Từ khóa:   bé gái sơ sinh bỏ rơi trẻ em tin moi

