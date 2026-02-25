Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 05:50

3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Đây có thể là thời cơ tốt để tuổi này có thể nhận những nhiệm vụ quan trọng hoặc thể hiện điểm mạnh của mình trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Với túi tiền đầy ắp, Bảo Bình có thể mua sắm để giải tỏa bớt những cảm xúc tiêu cực và khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hòa, khắng khít. Tình cảm đôi lứa vẫn còn mặn nồng như thuở những ngày mới quen khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ và ao ước. 

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này có thể nhanh chóng phát huy thế mạnh, bản lĩnh của mình trong công việc. Đồng thời, nếu có ý định chuyển đổi công việc, bản mệnh có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Con giáp này có thể thoải mái, an tâm chi tiêu trong khoảng thời gian này do có nguồn thu nhập khá tốt từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn và nửa kia dự tính về chung một nhà sau khoảng thời gian yêu nhau. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới, khả năng tiến tới hôn nhân là có. Những người đã có đôi có cặp ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi việc làm của người tuổi Dậu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông2. Người tuổi này có thể tìm thấy được nhiều mối làm ăn tiềm năng mà không cần phải tốn nhiều thời gian, công sức do có Nhị Hợp nâng đỡ. Hãy nắm bắt cơ hội này để sự nghiệp ngày càng thăng hoa, nở rộ. Tuy nhiên, con giáp này cần liều lĩnh hơn trong kinh doanh, làm ăn để gia tăng nguồn tài chính của bản thân. 

Chuyện tình cảm hạnh phúc mỹ mãn. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với người. Với sự trợ giúp của quý nhân Tam Hợp mà đây là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi hâm nóng tình cảm.

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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