Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 26/02/2026 05:50

3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Đây có thể là thời cơ tốt để tuổi này có thể nhận những nhiệm vụ quan trọng hoặc thể hiện điểm mạnh của mình trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Với túi tiền đầy ắp, Bảo Bình có thể mua sắm để giải tỏa bớt những cảm xúc tiêu cực và khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hòa, khắng khít. Tình cảm đôi lứa vẫn còn mặn nồng như thuở những ngày mới quen khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ và ao ước. 

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này có thể nhanh chóng phát huy thế mạnh, bản lĩnh của mình trong công việc. Đồng thời, nếu có ý định chuyển đổi công việc, bản mệnh có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Con giáp này có thể thoải mái, an tâm chi tiêu trong khoảng thời gian này do có nguồn thu nhập khá tốt từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn và nửa kia dự tính về chung một nhà sau khoảng thời gian yêu nhau. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới, khả năng tiến tới hôn nhân là có. Những người đã có đôi có cặp ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi việc làm của người tuổi Dậu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông2. Người tuổi này có thể tìm thấy được nhiều mối làm ăn tiềm năng mà không cần phải tốn nhiều thời gian, công sức do có Nhị Hợp nâng đỡ. Hãy nắm bắt cơ hội này để sự nghiệp ngày càng thăng hoa, nở rộ. Tuy nhiên, con giáp này cần liều lĩnh hơn trong kinh doanh, làm ăn để gia tăng nguồn tài chính của bản thân. 

Chuyện tình cảm hạnh phúc mỹ mãn. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với người. Với sự trợ giúp của quý nhân Tam Hợp mà đây là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi hâm nóng tình cảm.

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đồng hồ điểm đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 26/2/2026, 3 con giáp "đụng trúng hũ vàng", tiền ùa vào nhà như nước lũ, cầu được ước thấy, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 26/2/2026, 3 con giáp "đụng trúng hũ vàng", tiền ùa vào nhà như nước lũ, cầu được ước thấy, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước
Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Sau hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 26/2/2026, 3 con giáp "đụng trúng hũ vàng", tiền ùa vào nhà như nước lũ, cầu được ước thấy, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 26/2/2026, 3 con giáp "đụng trúng hũ vàng", tiền ùa vào nhà như nước lũ, cầu được ước thấy, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Sau hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ