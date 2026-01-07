Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB

Sao quốc tế 07/01/2026 15:01

Sau khi chính thức trở thành Thị hậu TVB lần thứ tư, Xa Thi Mạn đã có những chia sẻ chân thành, giàu cảm xúc trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả yêu phim Hong Kong.

Ngày 6/1, nữ diễn viên đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng cúp giải thưởng, các bạn diễn như Huỳnh Tông Trạch và ê-kíp phim Nữ Hoàng Tin Tức 2, như một lời cảm ơn dành cho chặng đường làm nghề đầy bền bỉ.

Trong bài viết, Xa Thi Mạn thẳng thắn nhìn lại hành trình vừa khép lại sau lễ trao giải. Cô cho biết sau khi hoàn thành các hoạt động hậu trao thưởng, bản thân mới có thời gian trở về khách sạn, ngồi lại một mình và lặng lẽ cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của khoảnh khắc chiến thắng.

Nữ diễn viên tiết lộ, khi một phóng viên hỏi cô vì sao trông xúc động như vậy, câu trả lời của cô rất giản dị: đó là bởi niềm vui này không hề dễ dàng có được.

 Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB - Ảnh 1

Theo Xa Thi Mạn, mỗi vai diễn, mỗi giải thưởng đều không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là kết quả của sự cộng hưởng từ rất nhiều con người phía sau ống kính. Cô viết rằng một tác phẩm thành công chưa bao giờ là màn trình diễn của riêng một diễn viên, mà là hành trình được dệt nên từ vô số khoảnh khắc sống động, vô số con người âm thầm cống hiến. Chính vì vậy, giải thưởng lần này càng khiến cô trân trọng những đồng nghiệp đã cùng sát cánh, chiến đấu và tin tưởng lẫn nhau trong suốt quá trình làm phim.

Đặc biệt, câu nói gây xúc động mạnh nhất của Xa Thi Mạn chính là lời chia sẻ: "Tôi muốn dành giải thưởng này cho mỗi người đã vì lý tưởng của mình mà vẫn chọn kiên trì. Mong bạn mang theo sức mạnh này, để trở thành nhân vật chính đủ bản lĩnh trong cuộc đời mình." Thông điệp ấy không chỉ dành cho những người làm nghề, mà còn chạm đến rất nhiều khán giả đang theo dõi hành trình của cô suốt nhiều năm qua.

Lời chia sẻ nghẹn ngào của Xa Thi Mạn sau đại thắng lịch sử tại TVB - Ảnh 2

Việc Xa Thi Mạn lần thứ tư được xướng tên ở hạng mục Thị hậu TVB một lần nữa khẳng định vị thế bền vững của cô trong làng phim truyền hình Hong Kong. Từ những vai diễn nội tâm gai góc cho đến các nhân vật nữ quyền mạnh mẽ trên màn ảnh hiện đại, nữ diễn viên luôn được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa linh hoạt và chiều sâu cảm xúc hiếm có.

Với Nữ Hoàng Tin Tức 2, Xa Thi Mạn tiếp tục chứng minh sức hút không suy giảm, đồng thời trở thành biểu tượng của hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, độc lập và không ngừng tiến về phía trước.

Xa Thi Mạn và loạt sao nổi tiếng đã hủy, dời sự kiện vì vụ cháy chung cư khủng khiếp ở Hong Kong

Vụ cháy tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court gây ra thương vong lớn, làm tê liệt nhiều hoạt động tại Hong Kong. Trong đó, làng giải trí liên tiếp thông báo hủy, hoãn sự kiện để tập trung cho công tác cứu nạn.

