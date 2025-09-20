Xa Thi Mạn thừa nhận mẹ bị ung thư hơn một năm nay, có lúc phải cạo tóc, tuy nhiên hiện tại tình trạng đã ổn định. Bà đang được điều trị thích hợp và nỗ lực để hồi phục.

Ngày 18/9, Xa Thi Mạn tham dự sự kiện quảng bá của Quỹ Ung thư với tư cách là Đại sứ Hồng. Cô hiếm hoi đề cập đến sức khỏe của mẹ cô - bà Lily. Vốn nổi tiếng với mái tóc bạc đặc trưng nhưng gần một năm nay, bà Lily chuyển sang quấn khăn, đội mũ, gây nên những tin đồn về vấn đề sức khỏe.

Xa Thi Mạn tiết lộ, mẹ có thái độ rất tích cực và lạc quan, thường xuyên ra ngoài hơn cả con gái, điều này khiến cô rất vui. Cô hiện ngừng quay các bộ phim truyền hình mới và dành thời gian rảnh rỗi cho mẹ, cùng đi du lịch. Diễn viên tâm sự: "Tôi hy vọng mẹ có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Thấy mẹ đang vượt qua bệnh tật tốt và hạnh phúc, tôi ủng hộ mẹ".

Xa Thi Mạn khen ngợi lòng dũng cảm, tinh thần chủ động sống của mẹ khi cạo trọc đầu. Cô nói: "Mẹ nỗ lực vì chính mình và sẽ không quan tâm đến tác dụng phụ hay ý kiến của người khác nếu việc điều trị phù hợp". Cô gọi mẹ là một hình mẫu tốt và một người phụ nữ dũng cảm.

Xa Thi Mạn có bạn bè và người thân đã từng trải qua căn bệnh ung thư nên cô hiểu rất rõ toàn bộ quá trình trị bệnh. Diễn viên khuyên phụ nữ nên đi khám sức khỏe định kỳ, tuyệt đối không chủ quan.

Năm 22 tuổi, Xa Thi Mạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và từ đó bước chân vào làng giải trí, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Những ngày đầu đi làm, cô cũng giống như bao người trẻ khác rất tự hào về đồng tiền mình kiếm ra. Kiếm được bao nhiêu, cô sẽ tiêu hết bấy nhiêu. Bởi mình vất vả đi làm kiếm tiền, nên cũng không cần tằn tiện quá, nhất định phải tự thưởng cho bản thân.

Cứ thế, Xa Thi Mạn sống thảnh thơi suốt một năm. Cho đến dịp cuối năm, cô nhận được một lá thư như tiếng sét đánh ngang tai: Thư nhắc đóng thuế. Nhưng lúc đó, trong tay Xa Thi Mạn không đủ tiền tiết kiệm để nộp thuế.

Mức lương của Xa Thi Mạn khi mới vào nghề không hề thấp. Cô từng tiết lộ rằng, nhờ xuất thân là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1997 và đại diện cho đất nước của mình tại Hoa hậu Quốc tế 1997, công việc đầu tiên của cô có mức lương lên đến 8.000 đô la Hồng Kông. Với năng lực và độ nổi tiếng của mình, thu nhập của cô chỉ ngày càng tăng. Thế nhưng, dù kiếm được bao nhiêu, cô vẫn chẳng còn đồng tiết kiệm nào vào dịp cuối năm.

Cuối cùng, cô đành phải nhờ mẹ giúp đỡ, mượn tiền mẹ để nộp thuế. Sau sự việc đó, Xa Thi Mạn đã hiểu ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm và cũng từ đó thay đổi thói quen chi tiêu.