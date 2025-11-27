Phạm Băng Băng có hành động 'gây sốc' khi thắng giải 'Ảnh hậu Kim Mã'

Sao quốc tế 27/11/2025 08:30

Vào tối 22/11, Phạm Băng Băng đã xuất sắc thắng giải Ảnh hậu Kim Mã lần thứ 62, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của điện ảnh Hoa ngữ tổ chức tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Đây là màn trở lại cực kỳ ấn tượng của Phạm Băng Băng sau 7 năm bị cấm sóng tại thị trường Trung Quốc đại lục vì trốn thuế. Cô vượt qua nhiều đồng nghiệp khác như Lâm Y Thần, Phương Úc Đình, Cao Y Linh và Lưu Nhược Anh, giành chiến thắng với vai diễn trong bộ phim Địa mẫu, đánh dấu lần thứ hai cô được vinh danh tại Kim Mã sau giải Nữ phụ năm 2007 với Tâm trung hữu quỷ.

Phạm Băng Băng không có mặt tại lễ trao giải, đạo diễn Trương Cát An gọi điện cho cô ngay tại sân khấu. Nữ diễn viên còn bật khóc khi đang trò chuyện.

Thế nhưng, trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng không dám đề cập thẳng đến tên của giải thưởng hay việc mình thắng giải Ảnh hậu Kim Mã. Nữ diễn viên chỉ viết một cách lấp lửng rằng: "Vừa trả lời hơn sáu trăm lời chúc của bạn bè, tôi đã ăn liền ba con cua lông. Lúc này, tôi thấy vừa hạnh phúc, vừa có chút cảm giác choáng váng".

Mặt khác, văn phòng đại diện của Phạm Băng Băng đăng bài cảm ơn ê-kíp làm phim, ban giám khảo và gọi cô là "Nữ diễn viên xuất sắc nhất Đài Loan". Tuy nhiên, danh xưng này gây ra những phản ứng trái chiều, sau đó cả công ty quản lý lẫn Phạm Băng Băng đều xóa bài chúc mừng. Thậm chí, siêu thoại (không gian trực tuyến dành cho người hâm mộ Phạm Băng Băng trao đổi thảo luận, chia sẻ thông tin) cũng bị đóng cửa đột ngột.

Phạm Băng Băng giành chiến thắng nhưng không dám thể hiện sự vui mừng. Thực tế, do tranh chấp về chính trị và quan điểm nghệ thuật, nhiều năm nay giải thưởng Kim Mã bị các nhà làm phim và diễn viên Trung Quốc tẩy chay. Không có bộ phim nào do Trung Quốc sản xuất tham gia vào quá trình tranh giải, đồng thời rất hiếm nghệ sĩ Trung Quốc tham dự lễ trao giải Kim Mã.

Chính vì vậy, việc Phạm Băng Băng giành Ảnh hậu Kim Mã 2025 là sự kiện đáng mừng và chứng minh nỗ lực diễn xuất của Phạm Băng Băng, nhưng điều này không thể giúp cô quay lại hoạt động tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng còn có vết nhơ về pháp luật. Số tiền trốn thuế cô bị phạt rất lớn lên tới 883 triệu NDT (128 triệu USD), Phạm Băng Băng đã bị liệt vào danh sách đen và bị cấm hoạt động nghệ thuật. Nếu ngôi sao Võ Mỵ Nương truyền kỳ có thể quay lại giới giải trí sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho những người khác.

