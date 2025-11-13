Quyết định quan trọng của Phạm Băng Băng sau khi bị phong sát khỏi Cbiz

Bộ phim Mẹ Trái Đất của Phạm Băng Băng đã được đề cử tranh giải chính tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38. Mặc dù cuối cùng không giành được giải thưởng nào nhưng nó vẫn tạo nên tiếng vang và sự chú ý lớn cho cả bộ phim và Phạm Băng Băng. 

Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, Phạm Băng Băng đã trả lời phỏng vấn với kênh truyền thông điện ảnh chính thống của Mỹ The Hollywood Reporter và các blogger điện ảnh Trung Quốc, chia sẻ kinh nghiệm quay phim Mẹ Trái Đất, hiểu biết của cô về bộ phim và nhân vật của mình, đồng thời trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc trở về Trung Quốc làm phim.

Trong bộ phim Mẹ Trái Đất, được đề cử tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, Phạm Băng Băng vào vai Phong Âm, một nông dân ở một ngôi làng cổ của Malaysia. Ban ngày, cô làm việc để nuôi con, còn ban đêm, cô hóa thân thành một pháp sư, chữa lành và trừ tà cho những người phụ nữ trong làng. Pháp sư là một nghề có thật ở địa phương, nói một cách đơn giản, họ là những người giải trừ lời nguyền cho người dân. 

Đạo diễn của bộ phim, Trương Cát An, là con trai của một pháp sư được kính trọng trong vùng và ông đã đích thân dạy Phạm Băng Băng toàn bộ quy trình, bao gồm cả việc vẽ bùa lên bụng. Hơn nữa, trong bộ phim này, Phạm Băng Băng đã sống ở làng một thời gian dài, làm quen với phong tục địa phương và học nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhiều cảnh quay ban đêm đồng nghĩa với việc cô thường xuyên làm việc thâu đêm, dẫn đến hơn 100 vết muỗi đốt trên người. Phạm Băng Băng cũng nhấn mạnh rằng cô luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện về cuộc sống và những khó khăn của phụ nữ và do đó hy vọng sẽ tiếp tục làm thêm nhiều phim nghệ thuật.

Bảy năm qua, Phạm Băng Băng bị hạn chế hoạt động lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc, không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện phim ảnh nào, không đóng phim do Trung Quốc sản xuất. Người đẹp kinh doanh và đạt được một số thành tựu nhưng cho biết đau khổ khi không được đóng phim vì cô đam mê điện ảnh, muốn được diễn suốt cuộc đời. Cô đau đáu về nghệ thuật, khao khát có kịch bản phù hợp bản thân trong chương mới cuộc đời.

Diễn viên tìm cơ hội đóng phim ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Năm 2023, người đẹp ra mắt Lục dạ - do Hàn Quốc sản xuất. Năm ngoái, cô quay phim Địa mẫu của Malaysia. Theo On, Phạm Băng Băng mua bản quyền kịch bản một số phim, dự định phát triển công việc hậu trường.

Từng là ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc, từng đứng đầu danh sách Forbes Asia, từng là biểu tượng của sự xa hoa và sang trọng, Phạm Băng Băng hiểu hơn ai hết cảm giác rơi tự do từ đỉnh cao xuống vực sâu. 

